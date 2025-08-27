사진제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

가수 대성이 일본 신곡으로 돌아왔다.27일 0시 국내외 온라인 음원 사이트에 대성의 일본 신곡 'Umbrella 일본어 버전'이 정식 공개됐다. 이 곡은 지난해 12일 일본에서 열린 대성의 'D's IS ME - Encore'(디스 이즈 미 - 앙코르) 콘서트 무대에서 먼저 선보였고, 이후 첫 미니앨범 'D's WAVE'(디스 웨이브) 보너스 트랙으로 수록돼 호응을 얻었다.대성은 작사에 참여했다. 그는 "'I promise you, I'll be your umbrella'(약속할게, 내가 너의 우산이 될게)라는 가사처럼 이 노래가 팬들의 우산이 돼 걱정과 두려움을 이겨내는 데 힘이 되면 좋겠다"고 전했다.대성은 올해 4월 서울을 시작으로 호찌민 쿠알라룸푸르 타이베이 홍콩 고베 싱가포르 시드니 마카오 등에서 아시아 투어를 이어왔다. 30일 요코하마, 9월 20일 가오슝 공연이 예정돼 있다.데뷔 19주년을 맞아 자체 콘텐츠 '대성방가'를 준비하고 있으며, 유튜브 채널 '집대성'의 진행자로도 활동 중이다.대성은 27일 오후 6시 공식 유튜브 채널에 'D's IS ME - Encore' 콘서트의 'Umbrella' 라이브 클립을 공개한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr