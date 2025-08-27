사진=ENA

전여빈의 인생을 바꿀 3개월 카운트다운이 시작된다.9월 29일(월) 밤 10시 처음 공개될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'에서 1차 티저 영상과 티저 포스터로 밑바닥 인생을 청산하기 위한 김영란(전여빈 분)의 큰 그림을 예고하고 있다.'착한 여자 부세미'는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마. 장르 불문 다양한 매력을 보여준 전여빈이 부세미라는 가짜 인생을 살아가는 김영란 역을 맡아 색다른 변신을 기대케 하고 있다.티저 영상에는 모두를 감쪽같이 속일 김영란의 치밀한 계획이 담겨 눈길을 끈다. 가정폭력과 가난으로 인해 김영란은 다 해진 옷을 입고 면접에 들어갈 정도로 형편이 좋지 않은 터.그러나 가성그룹 회장 가성호(문성근 분)는 그런 김영란의 약점 가득한 삶에 관심을 드러내며 그를 집안으로 들이는 뜻밖의 행보를 보인다. 인생 역전이 걸린 제안을 받은 김영란이 "회장님, 제가 뭘 해드리면 될까요?"라며 경계하자 가성호는 "우리가 덫을 놓고 기다리는 거야"라는 계획을 털어놓아 가성호의 덫이 누구를 노리는 것일지 호기심이 증폭된다.갑작스레 가성호의 집안에 발을 들인 김영란의 존재를 예의주시하는 이들도 등장해 불안감을 높인다. 가성호 회장의 의붓딸인 가선영(장윤주 분)이 김영란을 "이거"라고 부르며 노골적인 적대감을 드러내고 있는 것.경찰차가 빼곡히 들어찬 골목길과 의미심장한 표정을 하는 전동민(진영 분), 이돈(서현우 분), 백혜지(주현영 분)의 모습이 빠르게 펼쳐져 이들의 관계성이 더욱 궁금증을 자극한다. "거짓말은 나쁜 게 아니잖아요, 들키면 나쁜 거지"라는 말대로 모두를 속일 김영란의 거짓말이 시작된 지금, 이들의 덫에 휘말리게 될 네 사람의 행보에 이목이 쏠린다.티저 포스터에서는 커다란 다이아몬드 반지를 낀 채 가성호의 어깨에 손을 올린 김영란의 각오 섞인 눈빛을 엿볼 수 있다. '회장님과 결혼하겠습니다'라는 말로 인생 역전의 시동을 건 김영란이 새로운 삶을 살 수 있을지 관심이 집중된다.'착한 여자 부세미'는 모두의 삶을 뒤바꿀 김영란과 가성호 회장의 거대한 계획과 이에 얽힌 인물들의 치밀한 심리전으로 아찔한 스릴을 선사할 예정이다. 부세미라는 설계된 삶으로 살아갈 완벽한 기회를 눈앞에 둔 김영란의 치열한 사투가 어떤 방향으로 흘러가게 될지 '착한 여자 부세미'가 기다려진다.전여빈의 아찔한 거짓말이 시작될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 다음 달 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송 된다. 매주 월, 화요일 밤 10시 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr