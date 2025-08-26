/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’

지난 4월 10살 연하의 일반인과 재혼한 방송인 이상민이 결혼 생활을 고백했다.이번 주 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 가희 X 붐 X 아이키가 출연해 역대급 티키타카 토크를 선보인다.이날, 붐은 결혼 후에도 특유의 ‘싼 티’를 숨기지 못한 탓에 장모님의 제지를 받았다고 고백했다. 장모님이 음식을 해주시면 “싯다 싯다 마싯다~” 라고 리액션을 했다는 붐은 “집에서도 방송 텐션을 참을 수 없다”라고 털어놨다. 붐은 심지어 아내가 화났을 때조차 투 스텝으로 걸어와 혼난 적이 있다고 밝혔다. 또한 붐은 15개월 된 딸이 자신의 흥 DNA를 물려받았다고 자랑했다. 박자에 맞춰 춤을 춘다는 딸의 모습은 방송에서 최초로 공개된다.이어 가희는 가요계 군기반장을 졸업하고 집안의 군기반장이 되었다고 밝혔다. 두 아들에게 시도 때도 없이 “야!” 소리가 나오는 것은 기본이고, 눈치 없는 남편 때문에 더 열이 받는다고 털어놓은 가희는 소리를 지를 때마다 남편이 “소리 지르지 마라”라며 혼자만 차분한 모습을 유지해 속을 뒤집는다고 밝혀 웃음을 자아냈다.이에 이상민은 “난 하루하루 삶이 오디션 프로다”라며 최근 아내가 갑자기 달라진 거 없냐고 물어봐서 곤욕스러웠다고 뜬금없이 고백해 모두를 폭소하게 만들었다.한편, 아이키는 “사춘기 딸에게 가장 많이 듣는 말이 ‘엄마 제발 가만히 좀 있어’다”라고 고백해 금쪽이 엄마 면모를 드러냈다. 아이키는 “학교에 올 때는 튀지 않게 하고 오라고 딸이 신신당부했지만 금발로 등장하는 바람에 딸로부터 학교 출입 금지령이 내려졌다”라고 밝혔다. 또한 아이키는 매일 모닝키스를 한다는 붐의 자랑에 “모닝 키스는 싸우자는 것”이라며 14년 차 부부의 현실을 제대로 보여주며 현장을 웃음바다로 만들었다.26일(화) 밤 10시 40분, SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 확인할 수 있다김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr