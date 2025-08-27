'54세' 고현정, 루머에 결국 입 열었다…"미치지 않고서야, 비행기서 자기 바빠" ('살롱드립2')

사진='살롱드립2' 방송 화면.

배우 고현정(54)이 루머에 대해 해명했다.지난 26일 공개된 유튜브 채널 테오(TEO)의 장도연 토크쇼 ‘살롱드립2’에는 고현정이 게스트로 출연했다.이날 고현정은 비행기를 타면 수분크림 한 통을 다 쓴다는 소문에 대해 "아니다. 빵 먹고 자기 바쁘다"며 "내가 무슨 주책바가지도 아니고. 비행기 탈 때쯤 되면 손이 엄청 더러워진다. 비행기 화장실에서 손 씻어 봤자 그걸로 제 위생이 해결되지 않는다. 근데 크림 한 통을 미치지 않고서야 다 쓰겠냐"라고 억울해했다.그러면서 "얼굴보다 손 닿는 곳이 다 깨끗해야 한다. 그래서 화장품 통이 깨끗해야 한다. 매일 아침 저녁으로 만지지 않나. 화장대도 깨끗해야 한다. 자기 몸은 주위를 다 청소한 다음에 씻는 게 맞다"며 자신만의 관리법을 공개했다.또 고현정은 자신을 '바쁜 집순이'라며 "싱크대 배수구를 다 꺼내서 치약으로 닦는다. 욕실 배수구까지 다 청소해야 해서 바쁘다"고 남다른 깔끔함을 드러냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr