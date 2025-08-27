사진=유튜브 채널 '동네스타K쇼'

넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'(이하 '모태솔로지만') 출연자 지수가 연예인으로부터 DM(다이렉트 메시지)을 받은 사실을 털어놨다.26일 유튜브 채널 '동네스타K쇼'에는 '모태솔로지만 폭로는 하고 싶어 비하인드? 키스? 현커? 속시원하게 털고감'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로는 '모태솔로지만' 출연자 지수, 민홍, 여명이 자리했다.발레 강사로 알려진 지수는 프로그램 이후 연예인에게 DM을 받은 적이 있느냐는 질문을 받자 "있긴 하다"며 당황스러운 기색을 보였다. 그는 "'어? 이분이 왜?'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다. 이를 들은 조나단은 "모두가 아는 사람인데 왜 그렇게 했을까 싶다. 그럼 그분 노래는 자주 들어봤냐"고 되물었고, 민홍은 "그분이 이 장면을 본다면 얼마나 심장이 떨리겠냐"고 농담을 건네 분위기를 웃음으로 이끌었다.또한 지수는 최종 선택을 함께했던 승리와 실제 연인(현커)이 되지는 못했다고 전했다. 그는 "진짜로 프로그램에 나갈 때는 연애를 하고 싶었다. 내 인생에 새로운 시작이 있었으면 하는 마음으로 갔는데, 승리와 방송이 끝난 뒤에도 이야기를 나눠봤지만 잘 이어지지 않았다"고 설명했다.지수는 출연 지인에게 조언을 구했던 경험도 밝혔다. 그는 "언니들이 '뽀뽀를 할 수 있을 것 같냐, 그것만 보면 된다'고 말하더라"며 "우리 집은 전체적으로 피부가 하얀 편인데 재윤이가 오빠와 닮아 보여 겹쳐 보였다"고 회상했다. 이어 "상호가 내 이상형에 더 가까웠다"고 덧붙였다.이날 민홍과 여명은 지수의 뒷이야기를 전하기도 했다. 두 사람은 "지수가 촬영 끝난 뒤에도 계속 상호 얘기를 했다. '다시 간다고 해도 상호다', '최종 선택을 상호로 할걸'이라고 말했다"고 폭로했다. 이에 지수는 "어머니도 '상호가 가장 괜찮다', '상호랑은 연락 안 하냐'고 계속 물으셨다"고 말하며 웃음을 더했다. 다만 현재는 상호와 연락을 주고받지 않는 상태라고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr