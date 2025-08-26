앰퍼샌드원 나캠든/ 사진 제공=FNC

앰퍼샌드원 나캠든/ 사진 제공=FNC

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)의 나캠든이 '더쇼'의 스페셜 MC로 나선다.나캠든은 26일 오후 방송되는 SBS funE '더쇼'에서 스페셜 MC를 맡아 밝고 친근한 에너지를 전할 예정이다. 또한 앰퍼샌드원 멤버들과 완전체로 신곡 '그게 그거지 (That's That)' 무대도 예고했다.나캠든은 훈훈한 비주얼과 탄탄한 실력, 센스 넘치는 입담으로 주목받고 있는 앰퍼샌드원의 리더다. 평소 다양한 콘텐츠를 통해 뛰어난 리더십과 진행력을 보여줬으며, 이번 앨범에서는 전곡 작사에도 참여해 음악적 역량까지 입증했다. 이에 음악방송 스페셜 MC로서는 또 어떤 색다른 매력을 선보일지 기대감이 커진다.앰퍼샌드원은 지난 12일 발매한 미니 3집 'LOUD & PROUD'(라우드 앤 프라우드)로 새로운 기록을 써 내려가고 있다. 앨범 발매 당일 한터차트 일간 음반차트 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 상위권에 올랐고, 초동 10만 장 돌파, 타이틀곡 뮤직비디오 자체 최단기간 천만 뷰 달성이라는 기록을 세우며 커리어 하이를 달성했다. 오는 9월에는 직속 선배 피원하모니 월드투어 북미 공연의 오프닝 무대를 장식하며 국내외 활약을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr