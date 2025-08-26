[공식] 유재석 이어 재재 만났다…"'케데헌' 감독이 먼저 제안, 후속작 언급" ('문명특급')

사진제공='문명특급'

'케데헌' 매기 강 감독이 유재석에 이어 재재를 만났다.넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)의 매기 강 감독이 유튜브 웹예능 ‘MMTG 문명특급’에 출연했다. 이번 출연은 매기 강 감독 측이 먼저 ‘MMTG 문명특급’에 제안한 것으로 알려졌으며, 방한 일정 중 유일한 유튜브 출연이었다는 점에서 그 의미가 더욱 특별하다.인터뷰는 매기 강 감독의 삶과 커리어, 케이팝 팬으로서의 열정, 그리고 케이팝 데몬 헌터스 제작 비하인드까지 모두 아우르는 밀도 높은 내용으로 구성됐다. 특히 MC 재재는 작품의 주인공 '루미'로 분장한 '재루미' 캐릭터로 등장해 매기 강 감독을 맞이했다. 작품 속 밈을 재치 있게 활용한 재재의 인터뷰에 매기 강 감독은 '찐웃음'을 터뜨리며 유쾌한 분위기를 만들었다.가장 큰 관심을 끈 부분은 작품 비하인드였다. 매기 강 감독은 팬들이 궁금해하던 설정, 캐릭터 기획 배경, 음악과 연출 방향 등에 대해 세세히 언급했으며, 후속 작품에 대한 힌트도 짧게 언급해 기대감을 끌어올렸다.수년간 쌓아온 케이팝 팬심도 유감없이 드러냈다. 재재가 제시한 다양한 아이돌 사진을 보고, 얼굴만으로 포지션과 캐릭터 등 특성을 짚어내며 진정한 ‘케이팝 고인물’ 면모를 과시했다.MMTG 문명특급 제작진은 “단순한 인터뷰가 아닌, 매기 강 감독의 진짜 이야기를 끌어내기 위해 다양한 장치를 준비했다”며 “케이팝과 애니메이션의 경계를 넘나드는 새로운 콘텐츠가 어떻게 만들어지는지 궁금한 시청자라면 반드시 봐야 할 방송”이라고 전했다.매기 강 감독의 인터뷰를 담은 내용은 오는 9월 11일 오후 6시 'MMTG 문명특급' 채널에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr