배우 설경구가 작품의 완성도에 만족해했다.20일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 영화 '굿뉴스' 설경구(아무개 역)와의 인터뷰를 진행했다. 설경구는 야구모자에 청자켓 차림으로 다소 편안하게 인터뷰장에 들어섰다.'굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 설경구가 연기한 '아무개'는 이름도, 출신도 베일에 싸인 정체불명의 해결사로 비상한 머리와 빠른 임기응변, 유연한 대처 능력으로 암암리에 나라의 대소사를 해결하는 인물이다.이날 설경구는 "책(시나리오)을 이해하기 어려웠고 방대했다. 그래도 책보다 잘 나온 것 같다. 책을 봤을 때는 걱정이 됐다"라고 말문을 열었다.그러면서 "촬영 때는 내 코가 석 자라 작품이 잘 되고 있는지 잘 모르겠더라. 촬영하면서는 여유가 없었다. 이후에 토론토와 부산에서 영화를 보고 책보다 더 잘 만들어졌다고 생각했다"라며 "특히 비행기 안 장면에는 내가 안 나온다. 그 장면 찍을 때 엄청 좁고 더워서 고생했다더라"라고 설명했다.한편 '굿뉴스'는 지난 17일 넷플릭스에서 공개된 후 19일 기준 한국에서 영화 부문 1위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr