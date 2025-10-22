사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 소이현이 인교진과 12년간 친구로 지낸 이유를 밝혔다.21일 방송된 SBS 예능'신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 소이현♥인교진, 김미려, 박세미가 출연했다.이날 소이현♥인교진은 오랜 친구 사이로 지내다가 부부가 된 러브스토리를 공개했다이상민은 "인교진이 소이현을 10년간 마음에 품고 있었다고 하는데, 바로 받아주지 않은 이유가 뭐냐"고 물었다. 이에 인교진은 "10년 내내 품고, 견딘 건 아니"라고 해명했다. 소이현 또한 "친한 사이라 품었다 놨다 했다. 같이 놀 때 마음이 커졌다가, 각자 연애도 했다"며 12년 친분의 깊이를 드러냈다.출연자들은 "배우자의 연애도 다 봤냐"며 놀라는 모습을 보였다. 소이현은 "연애하는 거 다 봤다. 그때는 살짝 서로 연락을 안 하고 뒤로 빠져있었다"고 밝혔다. 인교진은 "친해도 그런 예의는 있어야 한다"고 강조했다.인교진의 마음을 이미 알고 있었다는 소이현은 "이 사람이 날 좋아한다는 느낌은 있었다. 동생 아닌 여자로 본다는 느낌이 살짝 들었는데, 고백을 안 해서 받아줄 수가 없었다"고 털어놨다.소이현에게 호감을 드러내던 인교진은 급기야 드라마 "키스신 리허설을 해보자"고 제안했다고. 인교진은 "세트 촬영이었는데, 얼굴 방향을 맞춰봤다. 여배우의 예쁜 각도 찾아주기 위해"라고 설명했다. 소이현은 "몇 개월을 촬영했는데, 내 얼굴 어디가 예쁜지 왜 모르냐"고 지적해 웃음을 선사했다.소이현은 대기실에서 30분 동안 단둘이 키스신 각도를 맞춰봤다고 밝혔다. 두 사람은 얼굴을 가까이 맞대며 설렘을 느꼈다고. 인교진은 "그때가 기억난다"면서 회상했다.그렇게 10년을 오빠 동생 관계로 지낸 두 사람. 인교진은 8명 지인이 모인 술자리에서 "너랑 나랑 여기서 뭐 하는 거냐. 시간이 지나고 있는데 뭐 하는 거냐고"라며 대뜸 목소리를 높였다고.등심집에서 공개 고백한 인교진을 보며 소이현은 "아 진짜 최악이야"라며 기억을 떠올렸다. 인교진은 "그때도 지금처럼 분위기가 싸해졌다. 뭔가 잘못됐다는 느낌이 왔다"고 토로해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr