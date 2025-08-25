사진=텐아시아DB

'고백의 역사' 차우민이 학창 시절 실제로 인기남이었다고 전했다.25일 서울 마포동 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 영화 '고백의 역사' 제작보고회가 열렸다. 남궁선 감독과 배우 공명, 신은수, 차우민, 윤상현이 참석했다.'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스.차우민은 학교에서 모르는 사람이 없는 부동의 인기남 김현 역을 맡았다. 그는 “부산을 배경으로 하는 작품이 인상적이었고, 최근 받아본 대본 중 잔잔한 대본이라 좋았다”라고 말했다.극 중 박세리가 고백하려는 대상이 김현. 학교 최고 인기남 역에 캐스팅된 소감을 묻자 차우민은 민망한지 한숨을 내쉬어 웃음을 안겼다. 이어 “감사드렸다. 하지만 걱정이 앞섰다. 인기남 이미지를 잘 만들어낼 수 있을까 싶어서다. 최대한 노력했다. 자기 관리도 열심히 했다”라고 밝혔다. 또한 “부산에서 로케이션을 했는데, 매일 러닝을 했고, 촬영 전날 꼭 마스크팩을 했다. 또 충분히 자려고 했다”고 설명했다. 차우민은 상의 탈의하는 장면도 있었다고 한다.남궁선 감독은 “학교 인기짱 역할이라고 하니 부담스러워하더라. 그런데 알고 보니 학교 다닐 때 인기짱이었더라. 끈적끈적한 역할을 열심히 해줬다”고 말했다. 공명은 “정말 인기남이었던 게 학창 시절 받은 편지 같은 걸 보여주더라”고 거들었다. 남궁선 감독은 “‘최고 미남 김민우(차우민 본명)에게 바치는 시’가 있더라”고 했다.'고백의 역사'는 오는 29일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr