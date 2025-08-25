/사진 = YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 첫 일상 리얼리티 '베몬하우스'를 선보인다. 첫 방송일은 오는 9월 5일 오후 6시로 확정됐다.25일 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 베이비몬스터의 새 리얼리티 콘텐츠 'Welcome to BAEMON HOUSE'(웰컴 투 베몬 하우스) 티저 포스터를 게재했다. 포스터에는 프로그램 시작을 알리는 문구와 함께 푸르른 녹음으로 둘러싸인 싱그러운 '베몬하우스'에 입주한 멤버들의 밝은 모습이 더해져 화기애애한 숙소 분위기를 엿보게 했다.'베몬하우스'는 '2NE1 TV', '블핑하우스' 등 YG표 리얼리티 방송의 계보를 잇는 자체 콘텐츠다. 베이비몬스터는 그간 다양한 자체 제작 콘텐츠로 팬들과 소통해 왔지만 멤버들의 일상을 밀착 조명하는 본격 리얼리티는 이번이 처음이다. 선배 그룹 블랙핑크 등에 비해 늦은 감이 있다.숙소 일상이 담긴 첫 티저 포스터를 시작으로 본편 방영 전까지 다양한 사전 콘텐츠가 순차적으로 공개되며 팬들의 호기심과 기대감을 한층 고조시킬 것으로 보인다.서울 인근 새 숙소에 입주하여 생활하는 콘셉트로 제작된 이번 프로그램은 여섯 멤버의 무대 밖 자연스러운 일상과 진솔한 속마음을 생생하게 담는다. 특히 멤버들이 직접 셀프캠으로 기록한 리얼한 순간들과 좀처럼 볼 수 없었던 색다른 모습으로 팬들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.베이비몬스터는 '베몬하우스' 론칭을 신호탄으로 컴백 프로젝트에 본격 시동을 건다. 독보적인 실력으로 이미 글로벌 음악 팬들의 신뢰를 얻은 이들이 이번 리얼리티를 통해 숨겨진 매력을 여과 없이 드러내며 대중과의 친밀감을 높일 것으로 기대된다.앞서 YG 양현석 총괄 프로듀서가 직접 베이비몬스터의 신보 소식을 전하며 글로벌 팬들의 이목을 집중시킨 바 있다. 오는 10월 10일 발매되는 두 번째 미니 앨범에는 타이틀곡 'WE GO UP'(위 고 업)을 비롯해 'PSYCHO'(사이코), 'SUPA DUPA LUV'(수파 두파 러브), 'WILD'(와일드) 총 4곡의 신곡이 수록된다.한편 베이비몬스터는 총 20개 도시·32회 차에 달하는 데뷔 첫 월드투어 '2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR HELLO MONSTERS'를 진행하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr