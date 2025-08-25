갓세븐 유겸/ 사진=텐아시아 DB

갓세븐 유겸/ 사진 제공 = AOMG

그룹 갓세븐(GOT7) 유겸이 9월 군 복무를 시작한다.유겸의 소속사 AOMG는 공식 SNS를 통해 "유겸은 최근 병무청으로부터 '전문 특기병' 최종 합격 통보를 받았다"고 지난 23일 밝혔다. 유겸은 병역의 의무를 다하기 위해 9월 29일 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤, 육군 군악대에서 병역의 의무를 이행할 예정이다.유겸은 자신의 SNS에 자필 손편지를 올려 아가새(갓세븐 팬덤명)에게 직접 인사했다. 유겸은 "우리나라를 위해 몸 조심히 건강히 군대 들어가서 잘하고 오겠다"고 전했다. 그는 "보고 싶으면 제 노래 들으면서 그리워해달라. 항상 발전하고 성장한 모습으로 멋지고 좋은 앨범으로 금방 돌아오겠다"라며 성장한 모습으로 돌아올 것을 약속했다.갓세븐 막내이자 AOMG 소속 솔로 아티스트인 유겸은 활발하게 음악, 공연 활동을 펼쳐 왔다. 월드투어 'TRUSTY'(트러스티)를 진행하고, 지난 6월에는 두 번째 솔로 정규앨범 'Interlunar(인터루나)'를 발매했다. 올해 초 갓세븐 완전체 앨범 'WINTER HEPTAGON(윈터 헵타곤)'을 발매하고 한국과 태국에서 단독 공연을 열었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr