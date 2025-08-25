빠니보틀, 10kg 빼고 위고비 중단했다…"원래 먹던 양 절반도 못 먹어"('냉부해')

사진=텐아시아DB

'냉장고를 부탁해' 빠니보틀이 디이어트 주사인 위고비를 중단했다고 밝혔다.24일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 '250만명 구독자'를 보유한 여행 유튜버 빠니보틀이 출연했다.빠니보틀의 냉장고에서는 다이어트 도시락이 발견됐다. 그는 "클리닉에서 준 건데, 많이 먹고 남았다"고 밝혔다. 이어 "다이어트약을 복용하다가 지금은 끊은 상태"라고 전했다.앞서 빠니보틀은 다이어트 주사로 알려진 위고비를 맞고 몸무게 약 10kg을 감량, 70kg대에서 64kg가 됐다고 밝혔다. 다만 부작용으로 속 울렁기림 증상을 겪었다고 한다.안정환이 "다이어트할 데가 없다"고 하자 빠니보틀은 "지금은 많이 빠진 상태"라고 말했다. 셰프들은 "지금 잘 생겨졌다. 이도현 닮았다고 난리 났다"고 극찬해 웃음을 자아냈다.원하는 음식 양을 묻자 빠니보틀은 "(다이어트 전에도) 성인 남성의 70%만 먹어도 배부르다고 생각한 사람"이라며 "(다이어트 후에는) 원래 먹는 양의 절반도 못 먹는다"라고 밝혔다. 그러면서 "탄수화물이거나 식감이 좋았으면 좋겠다"면서 식욕 돋는 요리를 요청했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr