'31세' 이선빈, ♥이광수와 8년째 열애 비결 밝혔다…"개그코드 잘 맞아" ('미우새')

사진=텐아시아DB

배우 이선빈이 9살 연상 이광수와의 장기 연애 비결을 밝혔다.지난 24일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에는 이선빈이 스페셜 MC로 출연했다.이날 이선빈은 8년째 공개 열애 중인 이광수와의 연애 비결에 대해 “결국엔 성향과 코드가 맞는 게 가장 중요한 것 같다”며 “개그 코드나 식성이 잘 맞으면 노력하지 않아도 장기 연애가 된다”고 말했다.이어 “저희는 둘 다 장난꾸러기라는 얘기를 많이 듣는다. 드라마 촬영 때 만난 배우가 이광수와 인연이 있으면 '너희 둘이 왜 만나는지 알겠다'고 하더라”고 덧붙였다.이선빈은 김혜수의 미담을 전하며 고마움도 표했다. 그는 "제가 '굿바이 싱글'이라는 영화에서 아주 작은 단역으로 나왔다"며 "대사 몇 마디 하는 단역으로 나왔는데, 김혜수 선배님과 몸싸움도 해야 하고 말싸움도 해야 했다"고 회상했다.이어 "리허설 할 때 김혜수 선배님이 '다치니까 손톱 깎고 가겠다'고 말씀하셨다. 너무 배려해주더라. 이런 모습을 보고 '주연 배우가 되면 더욱 배려하고 양보해야 하겠다'고 생각했다"라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr