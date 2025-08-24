사진 = JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’

'싹쓰리UTD'의 새로운 에이스 천주안이 부상 위기에 처한다.24일 방송되는 JTBC '뭉쳐야 찬다4'에서는 김남일의 '싹쓰리UTD'와 이동국의 '라이온하츠FC'의 대결이 그려진다. 무승을 탈출해야하는 '싹쓰리UTD'와 1위를 지켜야하는 '라이온하츠FC'의 간절함이 맞붙어 치열한 경기가 펼쳐질 예정이다.이날 경기를 앞두고 진행된 인터뷰에서 이동국 감독은 "팀 분위기가 하늘을 찌른다"며 "선수들 모두 만족 중이다"라며 선두 팀다운 여유를 보인다. 반면 김남일 감독은 "상황이 좋지 않다"며 "주전 골키퍼 문제도 있어 부담이 크다"고 솔직한 속내를 털어놓는다. 이를 들은 이동국 감독은 "형 왜 점점 말라가냐"고 도발해 긴장감을 높인다.열이 바짝 오른 김남일 감독과 '싹쓰리UTD'는 경기에서 반전 경기력을 보여준다. 특유의 강한 압박으로 '라이온하츠FC' 사자들을 에워싸며 경기를 지배한 것. 선수들의 투지에 김남일 감독도 박수를 보내고 해설진도 “근데 '싹쓰리UTD'가 진짜 열심히 한다"며 칭찬을 아끼지 않는다.그러나 경기 중 '싹쓰리UTD'의 에이스 천주안이 발을 붙잡고 쓰러지는 일이 발생해 모두를 놀라게 한다. 급기야 천주안은 경기 중 절뚝거리며 운동장 밖으로 나가고 김남일은 지난 경기 악몽을 떠올리며 불안한 기색을 감추지 못한다.그런가 하면 '라이온하츠FC'도 변수에 직면한다. 팀의 핵심 공격수 이용우가 "컨디션이 좋지 않다"고 호소하며 지난 경기에서 활약한 '용기 브라더스'(이신기·이용우)의 활약이 불투명해진 것. 과연 무승 탈출을 절실히 바라는 '싹쓰리UTD'가 악재를 딛고 반전을 써낼 수 있을지, 혹은 '라이온하츠FC'가 위기 속에서도 1위를 지켜낼 수 있을지 결과에 귀추가 주목된다.한편 1위 팀 '라이온하츠FC'와 꼴찌 팀 '싹쓰리UTD'의 경기 결과는 24일 일요일 저녁 7시 10분 방송되는 JTBC '뭉쳐야 찬다4'에서 확인할 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr