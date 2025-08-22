사진=이민정 유튜브

전 체조선수 손연재가 둘째 성별에 대한 고민을 털어놨다.22일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '골프장에서 만나 육아로 똘똘 뭉친 세 여자' 편으로 MJ 힐링 도와주러 출동한 박인비, 손연재가 함께했다.이날 이민정은 "유일한 운동 취미라고 할 수 있는 골프치러 간다"고 밝혔다. 포르쉐 앰버서더가 된 그는 "타고 싶었던 포르쉐 전기차를 타보게 됐는데, 소음 없고 출력이 좋다. 포르쉐 역시 차가 잘 나간다"며 감탄했다.이민정은 박인비, 손연재를 만나 근황 토크를 진행했다. 그는 박인비 딸 인서를 언급하며 "딸 육아 잘하더라"고 극찬했다. 최근 둘째 계획을 밝힌 손연재는 연년생 자녀에 관심을 드러냈다."연년생은 할 짓이 못 된다"는 박인비의 토로에 손연재는 "어차피 둘째 낳을 거 고민하다가 이미 연년생은 좀 늦어졌다"고 털어놨다.이에 박인비는 "그냥 낳지 말라"고 충고해 눈길을 끌었다. 손연재는 "열이면 열 명 다 저한테 '그냥 혼자 우아하게 하나만 키워라'라고 하더라"고 전했다.아들, 딸이 8살 차이인 이민정은 "내 주변에 이런 연년생이 많아서 제가 일부러 터울을 두고 서이를 가졌다"면서 "나이 차가 있어서 준후가 지금은 서이를 봐준다. 위험한 데 가면 들어준다"고 자랑했다.손연재는 "다들 딸 있으신 게 부럽다. 저는 걱정된다. 혹시 둘째 낳았는데 또 아들일까 봐"라고 우려했다.이민정은 "딸도 딸 나름이다. 우리 딸은 남자 같이 뛰고, 냉장고 손잡이 타고 올라간다. 딸 낳으면 앉아서 그림 그릴 줄 알았는데, 우리 집에서 그런 딸이 나올 리가 없다"고 토로해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr