전 체조선수 손연재가 둘째 성별에 대한 고민을 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '골프장에서 만나 육아로 똘똘 뭉친 세 여자' 편으로 MJ 힐링 도와주러 출동한 박인비, 손연재가 함께했다.

이날 이민정은 "유일한 운동 취미라고 할 수 있는 골프치러 간다"고 밝혔다. 포르쉐 앰버서더가 된 그는 "타고 싶었던 포르쉐 전기차를 타보게 됐는데, 소음 없고 출력이 좋다. 포르쉐 역시 차가 잘 나간다"며 감탄했다.
사진=이민정 유튜브
이민정은 박인비, 손연재를 만나 근황 토크를 진행했다. 그는 박인비 딸 인서를 언급하며 "딸 육아 잘하더라"고 극찬했다. 최근 둘째 계획을 밝힌 손연재는 연년생 자녀에 관심을 드러냈다.

"연년생은 할 짓이 못 된다"는 박인비의 토로에 손연재는 "어차피 둘째 낳을 거 고민하다가 이미 연년생은 좀 늦어졌다"고 털어놨다.

이에 박인비는 "그냥 낳지 말라"고 충고해 눈길을 끌었다. 손연재는 "열이면 열 명 다 저한테 '그냥 혼자 우아하게 하나만 키워라'라고 하더라"고 전했다.
사진=이민정 유튜브
아들, 딸이 8살 차이인 이민정은 "내 주변에 이런 연년생이 많아서 제가 일부러 터울을 두고 서이를 가졌다"면서 "나이 차가 있어서 준후가 지금은 서이를 봐준다. 위험한 데 가면 들어준다"고 자랑했다.

손연재는 "다들 딸 있으신 게 부럽다. 저는 걱정된다. 혹시 둘째 낳았는데 또 아들일까 봐"라고 우려했다.

이민정은 "딸도 딸 나름이다. 우리 딸은 남자 같이 뛰고, 냉장고 손잡이 타고 올라간다. 딸 낳으면 앉아서 그림 그릴 줄 알았는데, 우리 집에서 그런 딸이 나올 리가 없다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

