사진=텐아시아DB

박정민이 '얼굴' 촬영을 위해 도장 파는 법을 배웠다고 밝혔다.22일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '얼굴'의 제작보고회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현이 참석했다.'얼굴'은 시각장애인 전각 장인인 아버지 임영규의 아들 임동환이 40년 전 실종된 줄 알았던 어머니의 백골 시신 발견 후 그 죽음 뒤의 진실을 파헤치는 이야기.박정민은 아버지 임영규와 아들 임동환으로 1인 2역을 맡았다. 젊은 임영규는 시각장애를 가졌지만 도장을 파며 성실히 살아가는 소시민이다. 임영환은 어머니의 죽음 뒤 진실을 쫓기 시작한 아들이다.권해효는 시각장애를 가졌지만 가장 아름다운 도장을 파는 전각 장인인 현재의 임영규를 연기했다.박정민은 연 감독과 배우들에게 자신이 직접 판 도장을 선물했다고. 그는 "정말 못 팠다. 못 파는 건 쉽다"며 웃음을 터트렸다. 연 감독은 "'연상호인'이 아니라 '연상인호'더라"고 폭로했다. 박정민은 "이름도 반대로 쓰고 엉망진창이었다"고 인정했다. 연 감독은 "인감으로 등록할까 싶다"고 너스레를 떨었다. 박정민은 "취미로 한 번 해보셔라. 재미가 쏠쏠하다"며 "영화 끝나고 재미 들려서 세트를 엄청 샀는데, 집에 새것 그대로 쌓여있다"고 말해 웃음을 안겼다.박정민은 도장 선생님에게 서운한 적이 있었다고. 그는 “제가 갔을 때는 별 말씀 없었는데, 권해효 선배님이 오시니 ‘내가 좋아하는 권해효 씨, 악수 한 번 합시다’라고 하더라. 좀 서운하더라. 선생님한테 그런 텐션이 있는지 몰랐다”고 전해 폭소케 했다.'얼굴'은 오는 9월 11일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr