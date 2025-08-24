/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = 딩고

씨엔블루 정용화가 '엘피룸(LP ROOM)' 시즌2로 돌아왔다.정용화는 음악 토크쇼 '엘피룸' 시즌2를 론칭하고 지난 21일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 첫 에피소드 김민수 편을 공개했다.정용화의 '엘피룸'은 아티스트의 인생을 한 편의 영화에 비유해 OST 플레이리스트를 만들어가는 뮤직 스토리 토크쇼다. LP판이 가득한 바이닐샵 무드의 공간에서 깊이 있는 음악 이야기와 유쾌한 에피소드를 담아내며, 고품격 라이브 공연이 더해져 음악 팬들에게 색다른 즐거움을 선사한다.'엘피룸' 시즌1에는 정해인, 장나라, 세븐틴 호시, NCT 마크, 데이식스 영케이, 악뮤 이수현 등 다양한 아티스트들이 출연, 정용화와 환상의 케미스트리가 글로벌 시청자들의 뜨거운 호응을 자아냈다. 이에 힘입어 '엘피룸'은 지난달부터 Mnet에 편성돼 매주 월요일마다 방영되고 있다.'엘피룸' 시즌2 화려한 막을 연 첫 에피소드에는 유튜브 채널 '피식대학'의 김민수가 게스트로 출격했다. '피식대학'의 '민수롭다' 시리즈를 통해 미남 배우 김민수로 활약하고 있는 그는 이날도 해당 부캐에 완벽 빙의한 모습으로 폭소를 안겼다.김민수는 "첫 토크쇼"라는 너스레에 이어 "저를 드러내는 것에 익숙하지 않은 사람이다"라고 톱스타 연기를 펼치며 정용화와 색다른 케미스트리를 뽐냈다. 또한 '한사랑산악회', '피식쇼', '로니 앤 스티브', 'B대면 데이트' 등 대표작에 대한 다양한 비하인드를 공개하는 한편, 임플란티드 키드의 '누나 내가 사랑하니까' 즉석 라이브까지 선보여 현장을 발칵 뒤집었다.두 사람은 김민수가 마지막 순간 장례식에서 틀고 싶은 노래로 꼽은 플라이 투 더 스카이의 '씨 오브 러브(Sea Of Love)' 라이브도 선보였다. 정용화의 청량한 보이스와 잘생김을 연기하는 김민수의 열창이 어우러져 보는 이들의 마음을 유쾌한 감성으로 물들였다.새롭게 돌아온 '엘피룸' 시즌2는 한층 더 깊이 있는 음악 이야기와 환상적인 라이브 무대로 계속해서 글로벌 시청자들을 사로잡을 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr