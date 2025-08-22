/ 사진=텐아시아DB

배우 김강우가 아내의 편지에 울컥한다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 순정셰프 김강우의 사랑 넘치는 하루가 공개된다. 지난주 첫 등장한 김강우는 “아내에게 밥 차려 달라는 말 안 한다”, “집안일은 돕는 게 아니라 같이 하는 것” 등 명언을 쏟아내며 新 국민남편에 등극했다. 이에 김강우는 비드라마 부문 화제성 인물 5위에 오르기도 했다.이날 공개되는 VCR 속 김강우는 결혼 15주년을 맞아 아내에게 손편지를 썼다. 한혜진의 친언니이자 동갑내기인 한무영과 결혼한 김강우는 “8년 연애하고 2010년 6월 결혼해서 올해가 15주년이다. 합쳐서 23년. 지금 내 나이가 47살이니까 딱 인생의 반을 아내와 함께했다”라고 말했다. 그 마음을 전하기 위해 손편지를 쓴 것. 김강우는 “말로 하면 쑥스럽지 않나?”라며 “글로 전달하면 내 진심이 120% 전달되는 거 같다” 이라고 덧붙였다.이어 김강우가 아내에게 쓴 손편지 내용이 공개됐다. “아내 무영에게”로 시작된 손편지에는 김강우의 아내를 향한 애틋한 사랑이 가득 담겨 있었다. 사실 김강우는 평소에도 아내에게 손편지를 많이 쓴다고. 김강우는 “1년에 3~4통씩 쓰는 것 같다. 연애 초반에는 더 많이 썼다”라며 “23년 동안 100통은 넘게 썼다”라고 해 놀라움을 자아냈다.이때 화면에는 김강우가 23년 동안 아내에게 쓴 손편지들의 일부가 공개됐다. 정작 김강우는 오글거리는 닭살 멘트에 민망해하기도. 하지만 김강우가 자신이 쓴 손편지에 비해 아내에게 돌아오는 답장 수는 턱없이 부족(?)하다고 해 궁금증을 자아냈다. 서운함 포인트마저 달달한 김강우의 사랑꾼 면모는 ‘편스토랑’ 본 방송에서 확인할 수 있다.그런가 하면 이날 김강우는 요리 중 아내가 몰래 숨겨둔 손편지를 발견해, 깜짝 놀라는 상황이 벌어지기도. 편지를 열어보자마자 울컥하며 “갱년기라 눈물이 난다”라며 고개를 돌린 김강우는 결국 방에 들어가 눈물을 훔쳤다고. 100통 넘게 남편의 손편지를 받은 김강우의 아내는, 어떤 손편지로 남편을 감동하게 했을까.22일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr