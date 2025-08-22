사진 = 'LookSam' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'LookSam' 유튜브 채널 캡처

룩삼과 유노윤호가 만나게 됐다.'LookSam' 유튜브 채널에서는 '드디어 만난 우리 형, 유노윤호'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 유노윤호는 자신의 팬임을 밝히는 룩삼에게 "더 연예인 같으시다"고 겸손한 모습을 보였다. 유노윤호는 "예전에 저희 동방신기 채널로 댓글도 달았다"며 "그리고 그 다음날 지하철 타고 가는데 갑자기 어떤 남자분이 뛰어 들어오면서 '타란티노' 잘 들었다고 해서 속으로 '무슨 얘기를 하고 있는거지 이거 나온지 얼마 안됐는데' 해서 봤는데 룩삼이었다"고 했다.룩삼은 "주변에서 떴다고 하는데 사실 저는 한 게 아무것도 없고 진심인데 항상 모든 음악을 들을 때 마다 오그라든다"며 "이건 유노윤호 형님한테 고맙다는 말을 해야 되는데 그래서 저한테 제가 받은 그 감사를 전달해 주고 싶었다"고 했다.이어 룩삼은 유노윤호에게 "열정맨의 대명사이신데 근데 실제로 널부러져 있는 타임이 없나 저는 이게 너무 궁금하다"고 했다. 유노윤호는 "저도 똑같은 사람이다"며 "다만 제가 좋아하는 것에서 약간 배터리가 없는거지 저도 사람이라서 집에 가면 거의 기절 느낌이다"고 했다.유노윤호는 "근데 내가 좋아하지 않는 건데 경험하고 싶다는 것도 확실하다"며 "그런 부분을 선배님들이나 동료분들이 윤호 열정맨이지 하는데 하기 싫은 건 나 이건 못할 것 같은데라고 말을 하긴 한다"고 했다. 이후 두 사람은 식당에서 식사를 하며 대화를 나눴는데 이 과정에서 룩삼이 "사실 저는 동방신기나 FT아일랜드 보다 대놀고 빅뱅 음악만 들었다"고 솔직하게 말해 유노윤호를 빵터지게 만들어 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr