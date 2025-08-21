이미지 크게보기 사진 = MBN, 채널S '전현무계획 2'

배우 정성일이 무명 시절 겪었던 다양한 아르바이트 경험을 고백했다.또 넷플릭스 '더 글로리' 출연 이후에도 아르바이트를 계속했다고 말해 눈길을 끌었다.21일 MBN과 채널S 예능 '전현무계획 2'측은 정성일이 게스트로 출연한 선공개 영상을 공개했다. 영상에서 전현무는 정성일에게 "무명이 길었다고 들었다"고 물었고, 곽튜브도 "어떻게 버텼나?"며 궁금해했다.정성일은 "연극을 좋아해서 대학로에서 5년 정도 있었다. 스물한 살 때 대학교를 중퇴하고 서울로 와서 연극 활동을 시작했다"고 회상했다. 이어 "웬만한 아르바이트는 다 했다. 주로 운전 관련 알바가 많았다"며 "대리운전, 발렛파킹, 아침에는 카페 오픈, 낮에는 주차, 저녁에는 와인바까지 했다"고 털어놨다.정성일의 솔직한 고백에 누리꾼들은 "무명 시절 고생이 대단하다", "지금의 깊이 있는 연기력은 이런 경험에서 나왔구나" 등 반응을 보였다.한편, 정성일이 출연하는 '전현무계획 2'는 오는 22일 오후 9시 10분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr