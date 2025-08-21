/ 사진=조준원 기자

아마존 MGM 스튜디오가 제작한 새 시리즈 '버터플라이'가 베일을 벗었다. 한국계 미국 배우 대니얼 대 킴이 주연과 총괄 제작을 맡아 자신의 삶을 투영한 작품을 완성했으며, 배우 김태희가 데뷔 후 첫 미국 드라마에 도전하며 글로벌 무대에 나선다.21일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 아마존 MGM 스튜디오 새 시리즈 '버터플라이' 기자간담회가 열렸다. 행사에는 대니얼 대 킴, 레이나 하디스티, 김지훈, 김태희, 션 리차드가 참석했다.'버터플라이'는 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린 작품이다.'버터플라이'는 한국계 미국 배우 대니얼 대 킴이 주연과 총괄 제작에 참여했다. 대니얼 대 킴은 "이 이야기는 저의 삶이 반영됐다"며 "저는 부산에서 태어났지만 어린 나이에 미국으로 이민을 갔다. 하지만 한국이 제 마음을 떠난 적이 없다"고 입을 열었다.이어 대니얼 대 킴은 "총괄 제작과 주연을 같이 함으로써 이전에는 할 수 없었던 창의적인 창작을 하는 과정에서 결정을 할 수 있다는 것이 큰 의미가 있었다. 원작에서는 아시안이 아니었던 걸 캐릭터로 바꾸는 것 등 제 경험을 작품에 녹여낼 수 있었다. 교포로 살아가는 삶, 미국에서 살았지만 한국에 돌아오는 일 등을 녹여냈다"고 설명했다.그러면서 대니얼 대 킴은 "제가 팬으로서 너무 좋아하는 배우를 섭외할 수 있었다. 김태희, 김지훈, 박해수 등 함께 골라서 작품을 함께 할 수 있다는 것도 큰 의미가 있었다"고 덧붙였다.김태희는 출연을 결정한 이유로 "그동안 맡은 역할 중에서 가장 일반적인 한국 여성이라고 볼 수 있다. 이 작품을 선택하지 않을 이유가 없었다. 대본을 보자마자 바로 빠져들었다. 순식간에 6부까지 읽은 기억이 있다"고 말했다.이어 그는 "사실 은주가 분량이 많은 캐릭터가 아니다. 그렇지만 공감할 수 있는 역할이었고 한국 여성을 대표할 수 있는 인물이라 출연하고 싶었다. 이 작품을 통해 한국 여성에 대한 좋은 이미지를 보여드릴 수 있다면 뿌듯하고 영광스러울 거라 생각해 출연을 결정했다"고 덧붙였다.데뷔 후 처음으로 미국 드라마에 출연하는 소감을 묻는 질문에 김태희는 "그동안엔 작품 전체를 이끄는 주인공으로 활약했다면, 이번엔 대니얼과 레이나를 서포트하고 개연성을 뒷받침할 수 있는 주조연급 역할을 맡게 됐다. 내게 초점을 맞추기보단 이 드라마를 전체적으로 즐겨주셨으면 한다. 외국 팬분들에게 한국을 친근하게 느낄 수 있는 기회가 되길 바란다"고 답했다.그러면서 김태희는 "메이크업도 연하게 하고 헤어도 자연스럽게 했다. 의상도 가장 평범한 것으로 골랐다. 평소 제 모습에 가장 가깝게 카메라 앞에 섰는데 의외로 편안함을 많이 느꼈다. 한국 드라마를 찍을 때는 최대한 예뻐야 한다는 중압감이 있었는데 이번 작품에서는 뒷받침에 초점을 맞추려고 했다. 새로운 발견이었다. 꾸미지 않고 세팅되지 않은 모습으로 편안하게 카메라 앞에 설 수 있다는 게 개인적으로 신선하게 다가왔다"고 말했다.마지막으로 김태희는 먼저 할리우드에 진출했던 남편 비의 조언을 받았다고도 언급했다. 김태희는 "이 작품을 처음 받았을 때부터 남편이 너무 좋은 기회니까 꼭 하라고 많은 지지를 해줬다. 이번 뉴욕 프리미어에서도 '내가 주인공이 아닌데 가도 될까?' 주저하고 있을 때 남편이 무조건 가라고, 드라마랑 김태희라는 배우도 홍보할 수 있는 기회라면서 이번 작품에서 처음부터 끝까지 네가 열심히 맡은 일을 해라 이야기해줬다. 그렇게 얘길 해줘서 마음 편하게 든든하게 작품 찍고 홍보까지 하게 됐다"고 고마움을 전했다.'버터플라이'는 오는 22일부터 매주 금, 토요일 오후 10시 40분 tvN에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr