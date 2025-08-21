내달 방송 예정인 '달까지 가자' 티저 영상이 인종 차별 논란에 휩싸인 가운데, 21일 MBC가 입장을 밝히고 영상을 사제했다.
21일 오전 MBC 측은 텐아시아에 "본 드라마의 스토리가 제과 회사를 배경으로 한 점에 착안하여, 1980~90년대의 유명 아이스크림 광고를 패러디해 제작하게 됐다"며 "이 과정에서 타 문화권에 대한 입장을 고려하지 못한 부분이 있었다. 현재 해당 영상은 모두 삭제했다. 앞으로는 이런 부분에 좀 더 세심하고 신중함을 기해서 불편함이 없도록 주의를 기울이겠다"고 입장을 밝혔다. 지난 20일 '달까지 가자'의 티저 영상이 공개됐다. 9월 19일 첫 방송을 앞두고 선보인 해당 영상에는 주연 배우 이선빈, 라미란, 조아람, 김영대가 아라비아풍 의상을 입고 등장해, 1980~1990년대에 유행했던 아이스크림 ‘스크류바' 광고를 연상케 하는 장면이 담겼다. 이는 해당 광고를 패러디한 설정으로 보였지만, 영상이 공개되자마자 중동 문화를 희화화했다는 비판이 국내외에서 이어졌고, 논란은 빠르게 확산했다.
문제의 장면에서는 "이상하게 생겼네~"라는 익숙한 광고 음악에 맞춰 배우들이 흐느적거리며 춤을 춘다. 김영대는 과장된 몸짓으로 코믹한 분위기를 연출했으나, 해당 장면은 광고가 유행한 지 30년이 지난 지금 시대에 맞지 않는 무례한 표현이라는 지적받았다. 티저는 SNS를 통해 빠르게 확산했고, 이를 접한 다수의 아랍권 시청자는 "자신들의 전통문화를 조롱한 것"이라며 불쾌감을 드러냈다. 일각에서는 "미국 드라마에서 기모노를 입고 갓을 쓴 채 전족을 한 인물이 춤을 춘다면 어떤 기분이겠느냐"는 비유가 회자하며 문화 감수성 부족을 꼬집는 목소리가 이어졌다.
해당 영상은 단순한 유머 코드로 제작됐을 수 있지만, 문화적 상대성과 맥락을 고려하지 않은 표현이라는 점에서 비판을 피하기 어려웠다. 국내 시청자들 역시 "이런 콘셉트가 여러 단계를 거쳐 제작되고 공개되기까지 누구도 문제를 인식하지 못했다는 건 제작진의 감수성 부재를 보여주는 것"이라고 비판했다.
결국 MBC 측은 논란이 불거지자 영상 삭제와 함께 "문화적 고려가 부족했다"며 사과 입장을 밝혔다. 이어 "앞으로는 더 세심하고 신중하게 접근하겠다"고 말하며 고개를 숙였다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
