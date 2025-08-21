眞 김용빈, '샤이 가이' 아니었나…끈적 웨이브에 헤드뱅잉('사콜')

/ 사진=텐아시아DB

'사랑의 콜센타-세븐스타즈' 김용빈이 섹시한 웨이브로 샤이 가이 이미지를 탈피한다.21일 방송되는 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'(이하 '사콜 세븐')는 '서머 페스티벌: 댄싱퀸 특집'으로 꾸며진다. 이날 방송에서는 TOP7 멤버들의 팬카페에서 선발된 댄싱퀸 7인이 직접 스테이지에 올라, 자신이 응원하는 가수와 짝을 이뤄 한 팀으로 무대를 완성한다. 특히 팬들의 퍼포먼스 점수와 TOP7의 노래방 마스터 점수를 합산해 최종 순위가 결정되는 만큼, 가수와 팬의 찰떡 호흡이 승부의 관건이 될 전망이다.진(眞) 김용빈은 '댄싱퀸 특집'에 맞춰 내제된 댄스 본능을 일깨운다. 김용빈은 뜨거운 현장 분위기에 "적응이 안 된다"며 쑥스러워한다. 하지만 이내 본격적인 녹화가 시작되자마자 털기춤부터 헤드뱅잉까지 아는 춤을 모조리 쏟아내며 그간의 '샤이 가이' 이미지를 단번에 벗어 던진다.이날 방실이의 '서울탱고'로 무대에 오른 김용빈은 끈적한 웨이브로 팬들의 환호를 이끌어낸다. 가창은 물론 퍼포먼스까지 아우르며, 진(眞)다운 무대 장악력을 다시 한번 입증할 전망이다. '춤신'이 제대로 강림한 듯한 김용빈의 반전 활약에 기대가 모인다.이런 가운데, 김용빈은 춤을 추는 관객을 보고 단번에 자신의 팬임을 알아채 모두를 놀라게 한다. 김용빈은 "안 보는 척하면서 다 지켜보고 있다"며 남다른 팬사랑을 드러내고, 그 배경에는 그의 노래 '금수저' 챌린지에 얽힌 특별한 사연이 있었다는데. 과연 김용빈의 기억에 남을 만큼 인상 깊었던 팬의 정체는 무엇일까.TOP7과 댄싱퀸 팬들의 특별한 하모니는 이날 밤 10시 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr