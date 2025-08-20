/ 사진=텐아시아DB

배우 고현정이 소신을 밝혔다.19일 공개된 '살롱드립2' 영상 말미 예고편에 고현정이 담겼다.이날 장도연이 "스태프들에 대한 미담이 엄청 많은 것 아시냐"고 묻자, 고현정은 "스태프들을 위한 선물 준비하는 게 너무 즐겁다. 전 스태프가 몇 명이지? 100명이 넘나? 파카로 갈까? 아니면 조금 더 괜찮은 거?"라며 훈훈한 면모를 드러냈다.최근 유튜브 채널을 통해 팬들과 적극적으로 소통하고 있는 고현정은 "유튜브도 유튜브지만 인스타그램 팔로워는 어떻게 해야 느는 거냐"며 귀여운 고민을 내비쳤다. 이어 "너무 짜증난다. 37.7만 명이 그냥 내 스코어다. 이분들을 지키고 있다"고 농담 섞인 말을 덧붙였다.고현정은 또 "여기서 감히 고백한다"며 "저는 부모님이 조금만 싸우시는 것 같으면 이혼하시라고 한다. 왜 싸우고 사냐. 엄마는 제가 딸이니까 남편 흉을 보는데 그건 저한테 너무 잔인하다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.한편, 고현정은 1995년 신세계그룹 회장 정용진과 결혼해 1남 1녀를 얻었지만, 2003년 이혼했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr