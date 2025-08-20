이미지 크게보기 사진=텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 하지영 유튜브 채널 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란' 캡처

방송인 장영란이 남편이 400평 병원을 접은 이유를 솔직하게 털어놨다.20일 하지영의 채널에는 "장영란X하지영의 찐 리얼 토크 2탄 개봉 박두!"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 장영란은 "남편은 상남자 스타일로 싫으면 싫고 좋으면 좋고 그런 게 티가 나는 사람이다. 아무래도 나 때문에 참아야 하는 일이 많다 보니까, 누르면서 살아야 하지 않냐. 나한테 피해가 갈까봐"며 아내를 위해 자신의 욕심을 누르며 살아온 점에 대해 고마움과 미안함을 전했다.이를 듣던 하지영이 "장영란의 남편, 아들이나 딸로 산다는 것이 엄청나게 자기 삶이 없어져야 하는 것 같긴 하다. 하나의 태양이 뜨기 위해서 가족들이 앞에 나서지 못하는 것에 대한 연민이나 미안함이 있을 것 같다"고 말했다.이어 장영란은 "아이들에게도 항상 미안하다. '엄마가 연예인이라 미안해'라고 말한다. 하지만 아이들은 아직 모르고, 오히려 좋아한다"며 연예인으로서 가족과 함께 살아가는 일상의 고민을 솔직하게 공유했다.또한 남편이 잘 되길 바란다며 장영란은 "남편이 나보다 더 잘 됐으면 좋겠다. 나만 잘되고 싶진 않다. 남편한테도 '지금 고생했으니까 조금 쉬는 타이밍 아니냐'고 말한다"고 전했다.앞서 장영란은 자신의 채널을 통해 "남편이 400평대 한방병원을 권리금과 모든 시설을 양도하고 정리했다"며 "현재 집안일을 하고 있다"고 밝힌 바 있다.이번 발언을 통해 장영란은 연예인 가족으로서 겪는 희생과 배려, 남편에 대한 고마움과 애정을 진솔하게 보여주며 시청자들의 공감을 얻고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr