블랙핑크 멤버 제니가 스타일 변신에 성공했다.제니는 20일 자신의 인스타그램에 "Te amo Barcelona🌕"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 제니는 해외 투어 중 일상을 보내고 있는 모습. 특히 앞머리를 내린 후에는 귀여운 이미지를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 최근 데뷔 9주년을 맞아 'DEADLINE'(데드라인) 월드투어를 진행, 전세계 팬들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr