사진=제니 SNS
사진=제니 SNS
블랙핑크 멤버 제니가 스타일 변신에 성공했다.

제니는 20일 자신의 인스타그램에 "Te amo Barcelona🌕"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.

공개된 사진들 속에서 제니는 해외 투어 중 일상을 보내고 있는 모습. 특히 앞머리를 내린 후에는 귀여운 이미지를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.

한편 제니가 속한 블랙핑크는 최근 데뷔 9주년을 맞아 'DEADLINE'(데드라인) 월드투어를 진행, 전세계 팬들과 만나고 있다.
사진=제니 SNS
사진=제니 SNS
사진=제니 SNS
사진=제니 SNS
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지