사진=MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오' 캡처

가수 황윤성이 주체할 수 없는 에너지로 나른한 오후를 깨웠다. 황윤성은 화보 촬영을 위해 단식했다고도 밝혔다.황윤성은 20일 오후 방송된 MBC 표준FM ‘손태진의 트로트 라디오’(이하 ‘손트라’)에 출연, ‘내일은 해뜰날’ 코너에서 활약을 펼쳤다.이날 황윤성은 먼저 ‘복음자리’ 라이브 무대를 공개, 넘치는 텐션과 흥을 뿜어내며 청취자들의 어깨를 들썩이게 했다. 여기에 시원시원한 고음과 귀여운 안무, 간드러지는 보이스까지 더해 ‘손트라’의 분위기를 끌어올렸다.황윤성은 근황에 대해 “화보를 찍었다. 사진 예쁘게 나오려고 전날에 단식도 했다. 지금까지 찍은 사진 중 제일 마음에 든다”라며 기대를 모았다.황윤성은 꼭 컬래버를 해보고 싶은 선배가 누구냐는 질문에 “태진아 선배님과 함께하고 싶다”라고 밝혔다.황윤성은 최근 ‘우렁각시’로 컴백했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr