사진제공=CGV

밴드 데이식스(DAY6)의 여정을 담은 영화 '6DAYS'가 흥행에 힘입어 개봉 2주차 특전 증정 이벤트와 싱어롱 상영회 이벤트를 진행한다.20일 CGV 측은 "'6DAYS'가 개봉 4일 만에 3만 관객을 돌파한 가운데 개봉 2주차 특전 증정 이벤트와 마이데이 싱어롱 상영회를 확정했다"고 밝혔다. '6DAYS'는 데이식스의 시네마틱 여정을 담은 뮤직 로드무비이다.이날부터 오는 26일까지 '6DAYS' 2D와 SCREENX, 4DX 포맷을 관람하는 관객들은 A3 스페셜 포스터를 받을 수 있다. 포스터에는 10주년을 회상하는 DAY6 멤버들의 모습이 담겼다. 20일, 21일 양일간 4DX, ULTRA 4DX 포맷을 관람하는 관객에게는 '예뻤어'를 부르는 데이식스 멤버들의 모습이 담긴 스페셜 포스터를 선착순으로 증정한다. 스페셜 포스터는 관람을 마친 당일, 매표소에서 티켓을 인증하면 받을 수 있다. CGV용산아이파크몰, 영등포, 왕십리, 울산삼산, 천안터미널, 판교에서는 온라인 선착순 신청을 통해서 포스터를 지급한다.특별한 싱어롱 상영회도 개최된다. 오는 22일부터 24일까지 3일간 CGV 강남, 광주상무, 대구현대, 대전터미널, 동수원, 서면, 영등포, 왕십리, 용산아이파크몰, 울산삼산, 인천, 전주효자에서 마이데이 싱어롱 상영회 진행이 확정됐다. 이번 싱어롱 상영회에서는 삽입곡 가사를 자막으로 제공하며, DAY6 OFFICIAL LIGHT BAND 불빛을 켜고 자유롭게 응원할 수 있다.'6DAYS'의 개봉 2주차 특전 증정 이벤트, 마이데이 싱어롱 상영회와 관련된 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 APP 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr