배우 정준원이 포르쉐의 새로운 브랜드 앰버서더 프로그램 ‘SSCL 프렌즈(SSCL FRIENDS)’의 첫 앰버서더로 선정됐다.‘SSCL 프렌즈’는 올해 창립 20주년을 맞은 포르쉐 공식 딜러 SSCL이 고객에게 한층 더 깊이 있는 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획한 프로그램이다. 그 시작을 알리는 첫 번째 주자로 정준원이 발탁되며 브랜드의 새로운 시작을 함께한다.SSCL 관계자는 “프로그램 런칭을 맞아 온·오프라인을 넘나들며 대중의 폭넓은 사랑을 받고 있는 배우 정준원을 프렌즈로 선정했다”며 “고유의 철학과 감성, 스타일을 갖춘 정준원 배우와 함께 SSCL이 추구하는 브랜드 가치를 널리 알릴 수 있는 다양한 활동을 진행할 계획”이라고 밝혔다.정준원은 “SSCL과 함께할 수 있게 되어 매우 기쁘고, 이번 활동을 통해 포르쉐의 매력을 다양한 방식으로 전할 수 있기를 기대한다”며 뜻 깊은 소감을 밝혔다.정준원은 지난 5월 종영한 tvN ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’에서 구도원 역을 맡아 고윤정과 연인 연기로 호흡을 맞췄다. 정준원은 지난 7월 서울에서 열린 생애 첫 팬미팅 ‘The ONE day’를 티켓 오픈과 동시에 전석 매진시켰고, 오는 9월 7일 타이베이에서 팬미팅을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr