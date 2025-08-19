문별, 1년 만의 솔로 컴백 D-1…밴드 사운드 도전

그룹 마마무 멤버 문별이 솔로 아티스트로서 새 미니앨범을 발표한다.
문별은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 'laundri'를 발매한다. 이번 컴백은 지난해 8월 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle : REPACKAGE' 이후 약 1년 만이다.
'laundri'는 세탁을 뜻하는 'Laundry'의 알파벳 'y'를 'i'로 바꿔, 다양한 감정을 세탁의 과정에 빗대어 풀어낸 앨범이다. 문별은 이번 앨범을 통해 새로운 음악적 시도를 선보인다.
총 8곡이 수록된 이번 앨범에는 타이틀곡 'Goodbyes and Sad Eyes'를 비롯해 'Cotton', 'Da Capo', 'Chocolate Tea', 'DRIP', 'Over You', 'ICY BBY', '이륙 (Take-off)' 등이 포함됐다. 문별은 'Cotton', 'Over You', '이륙 (Take-off)'의 작사·작곡에 직접 참여했고, 'Da Capo', 'Chocolate Tea', 'ICY BBY'의 작사에도 참여해 음악적 역량을 보여줬다.
타이틀곡 'Goodbyes and Sad Eyes'는 기타 리프와 드럼 탑 라인이 이끄는 밴드 사운드를 기반으로 한 곡이다. 단단한 비트 위에 문별의 보이스가 더해져 이별 후의 감정을 표현했다.
퍼포먼스는 안무가 제이릭이 디렉터로 참여했다. 노랫말을 직관적으로 표현한 안무와 강렬하면서도 키치한 퍼포먼스로 무대를 꾸밀 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
