문별, 1년 만의 솔로 컴백 D-1…밴드 사운드 도전

그룹 마마무 멤버 문별이 솔로 아티스트로서 새 미니앨범을 발표한다.문별은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 'laundri'를 발매한다. 이번 컴백은 지난해 8월 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle : REPACKAGE' 이후 약 1년 만이다.'laundri'는 세탁을 뜻하는 'Laundry'의 알파벳 'y'를 'i'로 바꿔, 다양한 감정을 세탁의 과정에 빗대어 풀어낸 앨범이다. 문별은 이번 앨범을 통해 새로운 음악적 시도를 선보인다.총 8곡이 수록된 이번 앨범에는 타이틀곡 'Goodbyes and Sad Eyes'를 비롯해 'Cotton', 'Da Capo', 'Chocolate Tea', 'DRIP', 'Over You', 'ICY BBY', '이륙 (Take-off)' 등이 포함됐다. 문별은 'Cotton', 'Over You', '이륙 (Take-off)'의 작사·작곡에 직접 참여했고, 'Da Capo', 'Chocolate Tea', 'ICY BBY'의 작사에도 참여해 음악적 역량을 보여줬다.타이틀곡 'Goodbyes and Sad Eyes'는 기타 리프와 드럼 탑 라인이 이끄는 밴드 사운드를 기반으로 한 곡이다. 단단한 비트 위에 문별의 보이스가 더해져 이별 후의 감정을 표현했다.퍼포먼스는 안무가 제이릭이 디렉터로 참여했다. 노랫말을 직관적으로 표현한 안무와 강렬하면서도 키치한 퍼포먼스로 무대를 꾸밀 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr