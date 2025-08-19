사진=텐아시아DB

희망브리지 전국재해구호협회는 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 김지웅이 최근 수도권을 중심으로 이어진 집중호우로 피해를 본 이웃들을 돕기 위해 성금 1천만원을 기부했다고 19일 밝혔다. 앞서 김지웅은 2016년 그룹 인엑스로 가요계에 첫발을 내디뎠고, 2023년 Mnet '보이즈 플래닛' 출연을 계기로 제로베이스원 멤버로 재데뷔에 성공했다.소속사에 따르면 김지웅은 갑작스러운 호우로 어려움을 겪고 있는 분들에게 깊은 위로의 마음을 전하며, 피해 복구에 조금이나마 보탬이 되기를 바라는 뜻으로 이번 기부에 동참했다.김지웅은 지난 3월에도 울산·경북·경남 지역 산불 피해 지원을 위해 성금을 전달한 바 있으며, 당시에도 안타까운 소식을 접하고 도움이 되고자 마음을 전했다.희망브리지 신훈 사무총장은 “대중에게 선한 영향력을 전하는 김지웅 기부자의 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “희망브리지는 피해 이웃들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 맡은 바에 최선을 다하겠다”고 말했다.희망브리지 전국재해구호협회는 1961년 전국 언론사와 사회단체가 함께 설립한 국내 자연 재난 피해 구호금을 전달할 수 있는 유일한 법정 구호단체다. 재난 발생 시 긴급구호와 성금 모금·배분, 지역공동체 회복, 취약계층 지원 등 다양한 활동을 이어오고 있다.이번 집중호우 피해 지역에는 19만 점이 넘는 구호 물품을 지원했으며, 세탁 차량과 심신 회복 차량 운영 등 이재민을 위한 다양한 구호 활동을 펼쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr