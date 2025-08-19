'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

사진=넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 공식 포스터

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters, 이하 케데헌)의 OST가 빌보드 차트에서 연이어 화제를 낳고 있다. 작품 속 가상 아이돌 그룹들의 곡들이 실제 빌보드 차트를 점령하는 현상이다.빌보드가 19일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)의 대표곡 '골든'(Golden)은 '핫100'에서 2위를 차지했다. 지난주 1위로 정상을 찍은 데 이어 이번 주에는 한 계단 내려섰지만, 스트리밍 수치는 오히려 4% 늘어난 3280만 회를 기록하며 '스트리밍 송' 부문 4주 연속 1위에 올랐다. 8주 연속 차트인 기록을 세우고 있으며 여전히 강력한 화력을 과시하고 있다는 평가다.또, 헌트릭스의 라이벌 그룹 사자보이즈는 상승세를 이어가고 있다. 사자보이즈의 '유어 아이돌'(Your Idol)은 지난주 8위에서 네 계단 뛰어올라 이번 주 4위를 기록, 그룹 최초로 '핫100' 톱5에 진입했다. 또 다른 히트곡 '소다 팝'(Soda Pop)은 14위에서 10위로 역주행하며 첫 톱10에 입성했다. 두 곡 모두 8주 연속 해당 차트에 랭크되며 꾸준히 사랑받고 있다.이번주 '핫100' 1위는 팝가수 알렉스 워렌(Alex Warren)의 'Ordinary'(오디너리)가 차지했다.외신은 케데헌의 '케데헌'의 식지 않는 인기를 두고 'K팝 그룹이 현실 차트를 흔드는 기현상'이라며 K팝과 애니메이션이 결합한 새로운 한류 콘텐츠의 확장 가능성을 긍정적으로 내다보고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr