'4인용식탁' 신지가 예비신랑 문원을 혼낸 일화를 공개했다.18일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'은 예비신부 신지 편으로, 절친 지상렬, 에일리 그리고 MC 박경림이 함께했다.이날 신지는 에일리와의 친분을 드러내며 "결혼 소식을 가장 먼저 전했다. 더블데이트도 했는데, 남편 둘이 친해졌다"고 전해 눈길을 끌었다. 원래 가부장적이었던 두 남자는 현재 살림 정보를 공유하는 사이가 됐다고.신지는 예비남편 문원과 라디오 게스트로 두 번 만난 뒤 DM 연락을 주고받으며 가까워졌다고 밝혔다. 문원이 신지의 솔로곡 '우리 너무 오래 사랑했나봐' 커버 허락을 받고자 메시지를 보냈고, MR 전달과 영상 문제 때문에 통화를 하며 연락하는 사이가 됐다고 설명했다.커버 영상을 찍은 후배들에게 밥을 사주며 고마움을 표현하던 신지는 "문원과 밥 먹으며 고민 상담을 해주다가 친해졌다"고 밝혔다. 이후 신지는 후배인 문원의 태도를 보고 따끔하게 잔소리를 해 결국 울렸다고 털어놨다.신지는 "문원이 '테토남'인데 고쳐줘야 하는 부분이 보이더라. 노래를 계속하고, 연예계 활동을 할 거면 사소한 흠결도 조심해야 한다고 했다. 버르장머리를 확 고쳐놨다. 맞는 말을 듣고 자존심 상하니까 결국 지고 울더라"고 이야기했다.내년 결혼 계획인 신지는 "결혼 날짜, 예식장, 신혼여행 전부 미정이다. 다만 야외 결혼식 로망이 있다. 프러포즈는 받고 싶지 않다"면서 "주례, 축사는 아직 안 정해졌는데, 축가 1, 2부 정해졌다. 코요태는 아니다. 신지가 없으니까"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr