플레이브/ 사진 제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 서울 콘서트를 성료하며 데뷔 첫 아시아 투어의 포문을 연 가운데, 고척돔 입성을 예고했다.플레이브는 지난 15~17일 총 3일간 올림픽공원 KSPO DOME에서 첫 번째 아시아 투어 '2025 플레이브 아시아 투어 - '대시: 퀀텀 리프 인 서울'(2025 PLAVE Asia Tour 'DASH: Quantum Leap in Seoul')'을 개최했다.이번 공연은 플레이브가 데뷔 2년 만에 여는 아시아 투어다. 서울을 시작으로 총 6개 아시아 도시에서 글로벌 팬들과 만난다. 특히 서울 콘서트는 버추얼 아이돌 최초로 국내 아티스트들의 '꿈의 무대'로 불리는 KSPO돔에 입성하는 기념비적인 역사를 쓰며 주목받았다. 팬클럽 선예매에서 이미 3회차 전석이 매진되며 개최 전부터 뜨거운 관심을 입증했다.오프닝 VCR이 재생되고, 이번 투어의 콘셉트인 '중력'이 관객들을 무대로 이끌며 본격적인 공연의 막이 올랐다. 이어 플레이브가 등장해 미니 2집 수록곡 'Watch Me Woo!'로 화려한 오프닝을 장식했다. 객석을 가득 채운 관객들과 인사를 나눈 플레이브는 "저희가 데뷔 2년 만에 KSPO돔에 입성했다"라며 감격해했다. 이어 관객석을 향해 큰절을 올리며 감사의 마음을 아낌없이 전했다.미니 2집 수록곡 '버추얼 아이돌'로 통통 튀는 발랄한 매력을 발산한 플레이브는 이어 'RIZZ', 'Island', '12:32(A to T)' 등 다채로운 장르의 무대를 펼쳤다. 특히 'Island'에서는 멤버 하민이 직접 감미로운 피아노 연주로 로맨틱한 설렘을 전했고, 'RIZZ' 무대에서는 안무가 처음으로 공개되며 독특하고 개성있는 포인트 동작들로 관객들의 환호성을 이끌었다.플레이브는 이번 공연의 타이틀에 대해 "'퀀텀 리프'는 비약적인 발전이나 도약을 의미한다"라며, "단순한 버추얼 아이돌을 넘어 아티스트로서 새로운 차원으로 도약하겠다는 뜻을 담았다"고 설명했다.관객석 중간으로 세로형의 돌출 무대가 나타나고, 플레이브가 무더운 계절과 잘 어울리는 곡 '여섯 번째 여름'의 발라드 편곡 버전을 부르며 다시 무대에 등장했다. 이어 플레이브의 마음을 느낄 수 있는 무대가 이어지며 관객들의 감성을 촉촉이 적셨다. 조명과 천막을 활용한 연출은 깊은 바닷속이나 장대비 등 실제 같은 장면을 구현해 몰입도를 높였다.미니 2집 타이틀곡 'WAY 4 LUV' 무대가 끝나자 안무팀의 절도 있는 아크로바틱 퍼포먼스가 이어져 시선을 사로잡았다. 강렬한 멜로디와 붉은 조명 속에서 플레이브가 'Dash'를 부르며 등장, '칼리고'로부터 관객을 지켜내는 극적인 스토리텔링을 펼쳤다. 특히, 데뷔 후 처음 시도한 헤어 스타일 변신을 비롯해 얼굴 상처 분장, 스카잔 재킷 스타일링으로 남성적인 매력을 강조하며 파격적인 이미지 변신을 선보였다.이후 자동차 연출이 돋보였던 미니 3집 수록곡 'Chroma Drift'와 블랙핑크의 'Pink Venom' 커버 무대가 연달아 펼쳐졌다. 특히 'Pink Venom'은 이번 공연을 위해 밴드 버전으로 새롭게 편곡해 색다른 매력을 더했다.공연 후반에는 '노 디벨롭, 노 플레이브(NO DEVELOP, NO PLAVE)' 코너가 진행됐다. 멤버들은 두 명씩 짝을 지어 '유닛 챌린지', '카메라 챌린지' 등을 펼쳤으며, 밤비·은호의 'Pookie', 노아·하민의 'Famous', 예준·은호의 '사랑인가봐'(보컬 챌린지) 등 장르와 주제를 넘나드는 다양한 무대를 통해 각자의 개성을 뽐냈다. 'I Just Love Ya'와 'Pump Up The Volume!'으로 분위기가 최고조에 달하자, 플레이브는 데뷔곡 '기다릴게'와 'Pixel World'를 끝으로 본공연을 마무리했다.공연장의 불이 꺼진 뒤에도 관객들은 떼창과 함께 앵콜을 요청하며 멤버들을 기다렸다. 이에 플레이브는 '왜요 왜요 왜?'를 부르며 다시 무대에 올라 열기를 이어갔고, 기념사진을 촬영하며 첫 정규 콘서트의 추억을 남겼다.특히, 지난 17일 마지막 공연에서는 오는 11월 21, 22일 고척 스카이돔에서의 서울 앙코르 콘서트 개최 소식이 깜짝 발표했다.플레이브의 첫 번째 아시아 투어 'DASH: Quantum Leap'는 오는 23~24일 타이베이, 10월 1일 홍콩, 10월 18일 자카르타, 10월 25일 방콕, 11월 1~2일 도쿄에서 이어진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr