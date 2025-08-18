/사진 = 빅히트뮤직

신예 그룹 코르티스가 데뷔한다. 18일 오후 6시 데뷔곡 ‘What You Want’를 발표한다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 빅히트 뮤직이 2013년 방탄소년단, 2019년 투모로우바이투게더에 이어 세 번째로 론칭하는 팀이다. ‘보이그룹 명가’ 빅히트 뮤직이 6년 터울로 신인을 선보인다는 점에서 K-팝 팬덤들은 ‘6년 주기 대박설’이 또 한 번 완성될지 주목하고 있다.코르티스는 이러한 관심을 입증하듯 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok) 계정 개설 6일 만에 100만 팔로워를 달성했다. 18일 오전 6시 현재 140만 팔로워를 자랑한다. 데뷔 앨범의 인트로곡 ‘GO!’(고!) 뮤직비디오는 한국, 미국, 캐나다, 영국 등 11개 국가/지역 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오 차트에 진입하는 등 국내외 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.‘영 크리에이터 크루’라는 독특한 정체성은 코르티스를 향한 기대감에 불을 붙인다. 이들은 멤버 모두가 음원, 안무, 영상 등 주요 콘텐츠의 제작에 참여한다. 특히 전원이 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’(컬러 아웃사이드 더 라인즈) 크레디트에 이름을 올렸다. 또한 수록곡 ‘GO!’의 안무 창작 전반에 기여했으며 공식 뮤직비디오에는 공동 연출가로 게재됐다.코르티스는 전원 10대로 구성된 팀인 만큼 신선함이 넘친다. ‘GO!’의 음원과 뮤직비디오는 맛보기에 불과하다. 타이틀곡 ‘What You Want’(왓 유 원트)는 장르 선택부터 남다르다. 이 곡은 1960년대 사이키델릭 록(Psychedelic rock)의 향수를 담은 기타 리프와 힙합(Hip hop) 기반의 둔탁한 붐뱁(Boom bap) 리듬을 활용했다. K-팝 그룹에서 보기 드문 장르라 궁금증을 자극한다. 특히 멤버 마틴과 제임스는 연습생 시절 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 아일릿 등 선배 아티스트의 곡과 안무 작업에 참여한 실력자다. 이들이 만든 음악이 K-팝 시장에 돌풍을 몰고 올 것으로 기대했다. 이 곡에 대해 소속사 빅히트뮤직은 ‘새로운 세상에 발을 들인 코르티스의 당찬 선언문 같은 노래‘라고 소개했다.노래 못지않게 신박한 퍼포먼스도 기대 포인트다. ‘What You Want’ 안무는 멤버들의 자신감과 에너지 그리고 짙은 땀 냄새를 표현한다. 이를 시각적으로 구현하기 위해 예상 밖의 장치를 활용해 무대를 꾸밀 예정이라고 소속사가 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr