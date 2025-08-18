'이혼' 윤민수, 알고보니 전처와 동거 중이었다…"같이 지내, 두 달전 서류 정리" ('미우새')

가수 윤민수가 이혼 후에도 전처와 한집에서 살고 있다고 밝혔다.지난 17일 공개된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 ‘미우새’) 다음주 예고편에는 바이브 윤민수의 출연이 예고됐다.공개된 영상에서 윤민수는 "이혼 기사가 난 건 작년인데 정확하게 서류 정리가 된 건 두 달 정도밖에 안 됐다"고 밝혔다. 이어 "우린 너무 어렸을 때 일찍 결혼했다"며 "연락도 하고 아직도 같이 지내고 있다"고 말해 놀라움을 자아냈다.이후 공개된 영상에서는 윤민수와 전처의 '한 지붕 두 가족' 생활이 공개됐다. 집에서 전구를 찾아다니던 윤민수는 전처 방 앞에서 "전구 남은 거 있냐"고 물었고, ‘후 엄마 방’ 방문이 열리는 모습이 나와 관심을 모았다.한편, 윤민수는 2006년 1살 연상의 김민지 씨와 결혼해 그해 아들 윤후를 품에 안았다. 이후 결혼 18년 만인 지난해 5월 이혼 소식을 전했다.당시 두 사람은 SNS에 “저랑 윤후 아빠는 어릴 때 만나 결혼해서 힘들 때나 기쁠 때 함께하며 가족과 관계가 변하지 않도록 최선을 다했지만 서로 힘들어져서 여기까지 하기로 결정했다"며 "서로에 대한 믿음과 신뢰가 있기에 서로를 응원하며 후의 엄마 아빠로 최선을 다하겠다. 부디 억측이나 추측은 삼가달라"고 전한 바 있다.이후에도 두 사람은 윤후 고등학교 졸업식에 동반 참석하는 모습을 보여주기도 했다. 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 재학 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr