'나경은♥' 유재석, 결국 재산 들통났다…86억 자가 위화감 조성, "돈 많은 형이 다 내" ('놀뭐')

유재석의 속을 긁는 AI(인공지능)의 맹활약이 펼쳐졌다.지난 16일 방송된 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 유재석, 하하, 주우재, 이이경이 ‘40대 독거남’ 게스트 허경환과 함께 ‘AI가 정해주는 하루’를 보내는 모습이 그려졌다.이날 ‘놀면 뭐하니?’의 수도권 가구 시청률은 5.9%로 상승하며 동시간대 및 토요일 예능 1위 자리를 차지했다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 3.1%를 나타내며, 예능과 드라마를 포함한 토요일 전체 프로그램 중 1위를 기록했다. 최고의 1분은 AI가 정해준 퇴근 순서대로 마지막까지 남은 유재석이 개그맨 직계 후배 허경환과 어색한 시간을 갖는 장면으로, 분당 최고 시청률이 7.5%까지 치솟았다.먼저 멤버들은 “누가 제일 잘생겼는지?” 외모 순위를 정해달라고 AI에게 말을 걸었다. AI는 망설임 없이 하하, 주우재, 이이경, 유재석 순으로 답했고, ‘외모 꼴찌’로 꼽힌 유재석은 하하가 1등이란 것을 인정할 수 없다며 항의했다. AI가 “뭐 때문에 그렇게 화가 났어?”라면서 인심 쓰듯 순위를 조정해주겠다고 하자, 유재석은 삐져 웃음을 자아냈다.이어 AI는 취향이 각기 다른 다섯 남자들을 위한 점심 식당으로 한정식집을 추천해줬다. 식당으로 가던 중 ‘인사모(인기 없는 사람들의 모임)’ 후보 허경환의 인지도 테스트가 펼쳐졌다. 버스에서 만난 시민은 허경환의 이름을 ‘허경완’으로 답하는가 하면, 또 다른 시민은 난처함에 머리를 긁어 허경환에게 굴욕을 안겼다. 허경환은 더 열심히 일해야겠다는 각오를 다졌고, 요즘 밀고 있는 유행어 “불안하네~”를 활용한 광고 야망을 드러냈다.AI는 식사 후 일정으로 허경환 집에 가서 에어컨 빵빵하게 틀고 노는 것을 추천했다. 이에 "왜 하필 허경환 집이냐"고 묻자 AI는 "문득 떠올랐을 뿐이다"라고 답했다. 이에 유재석은 알고리즘에 뜬 허경환 집을 AI가 학습했을 거라고 예상하며 "우리들 집은 방송에 공개가 안 됐으니까"라고 설명했다. 주우재는 "재석이 형 집은 위화감 조성하니까"라고 덧붙였다. 유재석이 거주 중인 강남구 논현동 펜트하우스 매매 금액은 86억 6570만 원으로, 전액 현금으로 매입한 것으로 알려졌다.식사를 마친 후 멤버들은 밥값을 누가 낼 지 AI에게 물었다. AI의 선택은 유재석이었다. 멤버들은 “얘가 재산도 알고 있나?”라며 놀라워했다. 갑자기 지갑이 털리게 생긴 유재석은 AI에게 다시 생각해보라고 했지만 3차 시도에도 AI는 단호하게 “유재석이지”라고 답했다. 유재석이 억울해하자 AI는 “네가 밥을 제일 맛있게 먹었잖아”라고 합리적인 이유를 말했고, 유재석이 계속 투덜대자 “근데 뭐 어쩌라고”라고 반격했다. 인간이 조종하는 듯한 AI의 대꾸에 유재석은 말문이 막혀 웃음을 안겼다.멤버들은 허경환의 집들이 선물도 추천받고, 내친김에 선물 결제자도 정해달라고 했다. AI는 허경환의 유행어까지 분석해 불안한 마음을 달래 줄 선물을 추천했다. AI가 픽(Pick)한 결제자는 이번에도 또 유재석이었다. AI가 “뭘 고민해? 돈 많은 재석이 형이 다 내야지”라고 명쾌하게 답하자, 유재석은 “하하도 많이 벌어!”라며 항의했다. AI는 형이 밥값에 선물값도 내야한다며 ‘장유유서’를 따지는 반격을 했고, 억울해하는 유재석을 향해 “그래서 어쩌라고”라고 대꾸했다. 유재석은 AI에게 완패를 당했고, 하하는 “AI한테 출연료 줘야겠어. 대단한 친구다”라는 반응을 보였다.허경환의 집에서도 유재석에게 꽂힌 AI의 활약은 이어졌다. 유재석이 말을 걸자 AI는 “뭔데? 말만 하지 말고 빨리 설명해봐”라고 재촉했다. AI의 말투가 언짢은 유재석은 “왜 화를 내?”라며 따졌고, AI는 “오늘 피곤한가 봐 미안하다”라고 사과를 하다가도 “나도 말실수 할 수 있지”라며 유재석을 들었다 놨다 했다. 퇴근 순서까지 AI가 정해줬고, 마지막까지 AI에게 당하는 유재석의 모습이 웃음을 안겼다. 계산도 다하고 퇴근도 제일 늦게 하게 된 유재석은 AI에게 “너 오늘 진짜 왜 그러냐. 얘 진짜 웃기네”라며 어이없어 했고, AI는 “왜 그렇게 쳐다 봐? 할 말 있으면 해”라고 티격태격하며 끝까지 유재석의 속을 긁었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr