사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

'아는 형님' 이정현을 '일본인'으로 오해한 김희철이 고개 숙여 사과했다.16일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '광복 80주년을 맞아 815 광복절 특집'으로 배우 이정현, 한국사 일타강사 최태성, 아나운서 장예원이 출연했다.이날 이정현의 등장에 '아형' 멤버들은 "'미스터 션샤인'에 나온 일본인"이라며 일본어로 놀렸다.이정현은 "조상님 덕분에 오늘 출연했다. 외할아버지가 국가유공자"라고 밝혀 놀라게 했다. 이수근은 "저렇게 훌륭한 사람한테 '일본인'이라고 한 사람들"이라며 지적했다.외조부의 국가유공자 훈장을 공개한 이정현은 "국가 전투에서 공을 세운 유공자다. 별세 후 2020년에 무성화랑무공훈장을 수여 받으셨다"고 전했다.이어 이정현은 "외조부가 6·25 전쟁 참전 용사였다"고 밝히며 "몸속에 철심을 박은 채 후유증을 안고 사셨다. 현충원에 모시고자 화장을 진행했는데, 되게 많은 흔적들이 나오더라"고 설명해 숙연하게 했다.앞장서서 일본어를 했던 김영철은 "'미스터 션샤인' 연기가 리얼했다"고 해명했다. 결국 김희철은 고개 숙여 사과하며 "아까 미안하다"고 말했다.서장훈은 이정현에 대해 "드라마를 보면 일본인보다 더 일본인 같은 비주얼이잖냐. 그래서 일본 사람 오해 많은데, 국가유공자 후손이라는 걸 널리 알려야 한다"고 강조했다.강호동은 "정현이가 사실 제일 핫한 배우"라며 유노윤호의 역주행 곡 'Thank u' 뮤비 출연을 언급했다. 이정현은 "액션신을 열심히 했는데, 희화화될 줄 몰랐다. 덕분에 연락 많이 받는다"며 웃어 보였다.한편, 이정현은 민경훈도 잊은 민경훈&딘딘이 함께한 '사랑하지 말걸 그랬나 봐요' 뮤비 속 남자주인공이었다고 밝히며 "댓글 보면 '네가 왜 남친이냐'고 하는데 나에게는 손에 꼽는 로맨스물"이라며 만족감을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr