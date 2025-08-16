사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감이 독보적인 우아함과 치명적인 매력을 동시에 뽐냈다.한다감은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘의 무드"라는 짧은 멘트와 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 한다감은 몸매 라인을 그대로 살린 아이보리 슬리브리스 드레스부터 시크한 블랙 원피스, 슬립 드레스까지 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 시선을 압도했다.사진에서 한다감은 목까지 감싸는 하이넥 드레스로 절제된 고급미를 드러냈다. 매끈하게 떨어지는 실루엣과 우아한 포즈가 돋보인다. 또 다른 사진에서 한다감은 블랙 드레스와 재킷을 매치해 도회적인 매력을 발산했다. 특히 재킷을 살짝 벗은 포즈와 묶은 머리 스타일이 세련미와 관능미를 동시에 자아냈다.팬들은 '언니 왜 이렇게 예뻐요' '늘 응원합니다' '아름답고 예쁘시네요' '보기좋습니다' '점점 예뻐져요' '완벽하셔요'라며 뜨거운 반응을 보냈다. 한다감은 우아한 비주얼과 다채로운 스타일링으로 매번 화제를 모으고 있다. 이번 화보 같은 일상 공개 역시 팬들의 감탄을 자아내며 한다감의 변함없는 미모와 아우라를 다시 한번 입증했다.한편 지난 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼한 한다감은 과거 예능에서 1000평 규모의 한옥 저택을 공개해 화제를 모은바 있다. 집에는 찜질방부터 연회실, 바비큐 공간까지 마련돼 있었고 집 주변을 산책하는 데만 약 30분 걸릴 정도라고 해 놀라움을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr