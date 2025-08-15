이미지 크게보기 사진 = KBS1TV '아침마당'

이미지 크게보기 사진 = KBS1TV '아침마당'

가수 이기찬이 올해 초 투병한 사실을 고백하며 당시 긴박했던 상황을 전했다.15일 방송된 KBS1TV '아침마당'에는 30년 차 가수 이기찬과 그의 매니저 천태우가 출연했다.이날 방송에서 이기찬은 "데뷔 후 아침 방송은 처음"이라며 "단짝으로 누구를 데려올까 고민하다 매니저를 떠올렸다. 지금 큰 힘이 된다"고 말했다.천 매니저는 "형님과 거의 24시간 함께 하다 보니 잘 리드해 주실 거라 믿고 나왔다"고 출연 이유를 밝혔다.이기찬은 매니저와의 인연을 돌아보며 "형 동생처럼 시작했는데 의기투합해 함께하게 됐다"며 "올해 초 허리 디스크가 심하게 재발해 119를 부를 정도였다. 그때 매니저가 보호자로 병원까지 달려와 큰 도움을 줬다. 은인 같은 존재다"고 얘기했다.이번 방송을 통해 이기찬은 30년 경력 가수의 인간적 면모와 매니저와의 돈독한 신뢰를 보여주며 훈훈함을 안겼다. 특히 투병과 회복 과정에서 함께해준 매니저의 헌신은 시청자에게 감동을 선사했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr