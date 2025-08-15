/ 사진=텐아시아DB

가수 김의영이 여름밤, 별 보며 같이 산책하고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 7일부터 13일까지 '여름밤, 별 보며 같이 산책하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이 차지했다. 김의영은 지난달 같은 소속사로 한식구가 된 트롯 남매 나태주와 함께 KBS '불후의 명곡'에 출연해 현철의 대표곡 '당신의 이름'을 열창했다. 그는 2020년 TV조선 '미스트롯2'에서 5위에 오르며 대중에게 이름을 알렸다. 지난 5월 김의영은 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 앨범 'STARTrot PART.1'을 발매했다.2위는 가수 김다현이 올랐다. 김다현은 11일 신곡 '천년 사랑'을 발매했다. ‘천년 사랑’은 천년고도 경주를 배경으로 삼은 곡으로 김다현은 7월말 첨성대, 불국사, 동궁과 월지, 무열왕릉 등 경주의 명소에서 뮤직비디오를 촬영했다. 지난 3월 '2025 영동세계국악엑스포' 홍보대사로 위촉돼 전통음악과 지역 문화 홍보에 앞장서고 있다. 그는 엑스포 입장권 수익을 소외계층을 위해 기부하기로 하며 따뜻한 선행 소식도 전했다.3위는 가수 정미애다. 정미애는 지난달 서울 강서구 KBS 아레나에서 열린 ‘우리가 다시 한번 : 첫정’ 콘서트에서 송가인과 함께 ‘아름다운 강산’ 듀엣 무대를 펼쳤다. 정미애는 2015년 데뷔한 이후 2019년 TV조선 '미스트롯'으로 인지도를 올렸다. 그러나 2021년 12월 돌연 활동을 중단했다. 뒤늦게 이듬해 설암 투병 소식을 전해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 특히 수술로 인해 혀 3분의1을 절제했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 남자 가수는?', '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 여자 가수는?', '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr