/ 사진=텐아시아DB

가수 세븐틴 도겸이 여름밤, 별 보며 같이 산책하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 7일부터 13일까지 '여름밤, 별 보며 같이 산책하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 세븐틴 도겸이 이름을 올렸다. 도겸은 지난달 26일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스의 경기에서 승리를 기원하는 시구자로 마운드에 올랐다. 또한 지난해 9월 방송한 JTBC 야구 예능 ‘최강야구’ 100회 특집 시구자로 나서 시속 100km가 넘는 강속구를 던져 화제를 모으기도 했다. 도겸이 속한 세븐틴은 오는 9월 13일~14일 인천아시아드 주경기장에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON’을 개최한다. 11월과 12월에는 일본 4개 돔에서 총 10차례 공연을 펼치며 월드투어를 이어간다.2위는 하성운이 차지했다. 하성운은 다음 달 28일 ATA 페스티벌에서 공연을 펼친다. ATA 페스티벌은 다음 달 27일부터 28일까지 서울 마포구 한강난지공원에서 열리는 대규모 K팝 공연이다. 해당 페스티벌의 티켓은 2일권(9월 27·28일)과 1일권이 각각 17만6000원, 12만1000원에 판매 중이다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이다. 주연은 지난 1일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 'Stylish(스타일리시)'와 수록곡 'AURA(아우라)' 무대를 선보였다. 'Stylish'는 미니멀한 힙합 기반의 팝 트랙으로, 더보이즈만의 자유롭고 솔직한 스타일을 감각적으로 풀어낸 곡이다. 더보이즈는 다음 달 28일 ATA 페스티벌 무대에 오른다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 남자 가수는?', '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 여자 가수는?', '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr