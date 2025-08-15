사진=FNC

사진=FNC

사진=FNC

앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)의 신곡 뮤직비디오가 높은 관심을 받고 있다. 멤버 나캠든은 2년 전 방송된 Mnet '보이즈 플래닛'에 FNC 소속 연습생으로 출연해 순위가 급상승하며 파이널 무대까지 진출했으나, 최종 17위로 데뷔 조에는 들지 못했다. 이어 2023년 11월 7인조 다국적 그룹으로 데뷔했다.앰퍼샌드원의 미니 3집 'LOUD & PROUD'(라우드 앤 프라우드) 타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)' 뮤직비디오는 12일 음원 발매와 함께 공개된 지 약 3일 만인 15일 오전 1시경 조회수 1,000만을 돌파하며 자체 최단 기록을 세웠다.미니 3집 'LOUD & PROUD'는 세상의 선입견과 기준 앞에서도 자기 확신을 갖고 흔들리지 않는 앰퍼샌드원의 태도를 담았다. 앨범 발매 당일 한터차트 일간 음반차트 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 상위권에 오르며 놀라운 상승세를 입증했다.타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)'는 중독성 강한 색소폰 라인과 다이내믹한 멜로디가 돋보이는 Trap과 Ratchet 장르가 결합된 힙합 댄스곡이다. 가사에는 달갑지 않게 보는 시선들을 신경 쓰지 않고 우리만의 길을 만들어 가다 보면, 한계를 넘어 원하는 것을 이룰 수 있다는 메시지가 담겼다.뮤직비디오는 갑자기 오류가 난 세계를 배경으로, 하늘에서 건물이 떨어지고 에어컨으로 들어가는 등 기상천외한 장면들이 유쾌하게 전개된다. 혼란 속에서도 자신만의 방식으로 즐기며 자유를 찾는 멤버들의 모습은 앨범의 메시지를 더욱 효과적으로 전달한다. 또한 한층 강렬해진 비주얼과 힙한 무드의 퍼포먼스도 시선을 사로잡는다.앰퍼샌드원은 미니 3집 'LOUD & PROUD'로 자체 기록을 경신하며 팬덤을 확장하고 있다. 이들은 타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)'로 다양한 음악 방송에 출연하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr