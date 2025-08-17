사진=텐아시아DB

'브레인즈' 6인방이 활약한 가운데, 윤소희가 중심이 되어 '신화' 분야 지식과 아이디어를 바탕으로 메달 획득에 성공했다. 카이스트 출신으로 '뇌섹녀' 이미지로 사랑받아온 윤소희는 지난 5월 넷플릭스 '데블스 플랜: 데스룸'에 출연해 결승전에서 정현규에게 우승을 양보하는 듯한 모습과, 정현규·규현과 함께한 연합이 경쟁 구도를 흐렸다는 이유로 시청자들의 비판을 받은 바 있다.14일(목) 밤 9시 40분 방송한 채널A 지식 충전 퀴즈쇼 '브레인 아카데미' 12회에서는 '브레인즈' 6인방이 '신화 마스터' 김헌 교수가 낸 '그리스 신화' 문제를 모두 맞혀, 지식 메달 획득에 성공하는 모습이 펼쳐졌다. 이들은 과학-역사-의학-경제-동물-미술에 이어 7번째 메달을 목에 걸어 안방극장을 환호케 했다.'마스터존'에 오른 김헌 교수는 "'신들의 사랑과 전쟁이 만든 역사'가 주제"라고 선포한 뒤, "첫 문제를 통해 '브랜드'에 대한 좋은 콘텐츠를 갖게 될 것"이라고 말문을 열었다. 이어 그는 "포세이돈이 아테나 신전의 사제에게 반해 겁탈해버렸다. 이와 관련된 문제"라며 '아테나 신전의 신성함을 훼손한 죄로 저주받아 괴물이 된 사제의 이름은?'이라는 퀴즈를 냈다. 이에 윤소희는 "명품 베르XX 문양이 메두사 아닌가?"라고 던졌고, 이는 정답이었다. 김헌 교수는 "브랜드에서 메두사 문양을 쓴 이유는 우리 제품을 한번 본 사람은 눈을 뗄 수 없다는 뜻"이라며 현대적 의미를 덧붙여 공감을 자아냈다.윤소희가 첫 문제부터 맞히며 치고 나온 가운데, 김헌 교수는 "'그리스 신화' 속 가장 아름다운 아프로디테는 누구랑 결혼했을까?"라고 물었다. 이번에도 윤소희가 "하파이스토스!"라며 정답을 맞혔고, 김헌 교수는 하파이스토스가 어머니인 헤라에게 버림받은 뒤 아프로디테를 아내로 얻게 된 사연을 풀었다. 그러면서 "하지만 둘의 결혼생활은 순탄치 않았고, 이후 아프로디테가 바람을 피운다는 소문이 돌자 하파이스토스는 침대에 가느다란 그물을 설치했다. 그러자 아프로디테와 불륜남 아레스가 그물에 걸렸다. 불륜남이 누군지 확인한 하파이스토스는 큰 충격을 받았다"며 '하파이스토스와 아레스는 어떤 관계였을까?'라는 퀴즈를 냈다. 이에 또다시 윤소희가 "형제 같다"며 정답을 맞혔고. 하석진은 "예전에 나도 이런 드라마에 출연한 적 있다. 내가 하파이스토스 역할이었다"고 전해 모두를 놀라게 했다.김헌 교수는 "이번엔 '그리스 신화' 속 가장 파격적이고 믿을 수 없는 사랑이야기에 대해 알아보자"며 피그말리온이 조각상과 사랑에 빠진 모습이 담긴 명화를 보여줬다. 그러면서 김헌 교수는 "아프로디테가 피그말리온의 사랑에 감동해 조각상을 사람으로 만들어줬다. 이후 피그말리온은 왕이 되어 잘 살았고, 그의 손자 키니라스는 딸 '뮈르라'를 낳았는데 해서는 안 될 자랑을 했다"며 '키니라스 왕과 왕비는 자기 딸이 아프로디테보다 아름답다고 자랑했다.이상엽이 "오늘은 정답을 맞혀도 찝찝하다"며 고개를 가로저은 가운데, 김헌 교수는 "이번 문제도 자극적"이라고 운을 뗐다. 그는 "'그리스 신화' 속 막장 스캔들 메이커이자 바람둥이 금사빠인 제우스는 옷깃만 스쳐도 사랑에 빠졌다. 그러던 어느 날 아내인 헤라의 사제 '이오'에게 반한 제우스는 이오가 강력하게 거부하자, 구름이 되어 그를 감싸버렸다. 이 모습이 헤라에게 걸렸고, 제우스는 그 순간 이오를 암소로 바꾸었다. 헤라는 수상한 암소를 자신에게 달라고 해, 눈이 100개인 부하 아르고스를 감시자로 뒀다.하지만 결국 아르고스는 죽임을 당했다"고 이야기를 풀었다. 그러면서 '헤라는 아르고스의 죽음을 애도하며 100개의 눈을 뽑아 자신이 아끼는 동물에게 붙인다. 이 동물은?'이라는 퀴즈를 냈다. 이에 하석진은 "표범? 무늬에 눈동자가 있어서"라며 지식을 꺼냈고, 윤소희도 "무늬가 있어야 할 것 같다"며 "공작새?"라고 외쳐 정답을 맞혔다.김헌 교수는 다음 문제도 제우스의 '변신'과 관련된 퀴즈를 출제했다. 그는 '제우스는 현숙한 알크메네를 유혹하기 위해 기상천외한 변신을 한다. 무엇일까?'라고 물었다. 이에 이상엽은 "설마 남편으로?"라고 추론했고, 정답이 맞아 모두를 소름 돋게 했다. 연이어 김헌 교수는 "제우스가 납치한 페니키아 공주 에우로페는 지금도 우리가 많이 쓰는 고유명사가 됐는데, 무엇일까?"라고 물었고, 전현무는 '브레인즈' 멤버들에게 "써놓고 읽어 봐!"라고 알려준 뒤, 정답인 '유럽'을 곧장 맞혔다.마지막으로 김헌 교수는 '제우스의 외도가 들키지 않도록 수다로 시간을 끈 요정에게 헤라가 내린 저주는?'이라는 퀴즈를 냈다. 이에 윤소희는 "다른 사람의 말만 따라 할 수 있는 것 아닌가? 요정 이름도 '에코' 아닐까?"라고 추론했다. 윤소희는 요정 이름까지 정확히 맞혀 '브레인즈'의 아프로디테로 떠올랐다. 모든 이야기 후, 김헌 교수는 "'그리스 신화'는 거짓이지만 거짓말이 주는 포근함이 있다"고 했고, 이날 맹활약한 윤소희는 "'신화' 분야 한 번 더 했으면 좋겠다"며 7번째 메달을 행복하게 목에 걸었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr