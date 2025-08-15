사진=텐아시아DB

'살롱드돌: 너 참 말 많다'의 키(KEY), 이창섭, 효연이 아이돌의 경계를 넘나드는 리얼 토크를 선보인다.오늘(15일, 금) 방송되는 ENA '살롱드돌: 너 참 말 많다' 프리퀄 4회에서는 더욱 과감해진 질문과 함께 키, 이창섭, 효연 3인방의 현실 공감 가득한 토크가 펼쳐질 예정이다.누구나 한 번쯤 겪을 법한 SNS 실수담이 이어지며 현실 공감을 자아낸다. 세 사람은 이성 인플루언서 팔로우 실수와 럽스타그램 업로드 실수 중 더 당황스러운 상황에 관해 이야기하던 중, 만장일치로 "럽스타그램 업로드 실수가 더 살 떨린다"고 입을 모은다는 전언. "상상만 해도 끔찍하지 않나"라며 공감하는 세 사람의 리얼 토크에 한층 더 높은 관심이 쏠린다.전 연인과 관련된 리얼 에피소드도 공개된다. 이창섭은 "연인의 차량 블루투스에 이성 이름의 핸드폰이 연결돼 있다면?"이라는 질문에 실제로 겪었던 진땀 나는 경험을 꺼내놓는다. 과거 연애 초기에 차량 블루투스를 연결했는데, 연결 목록 두 번째 칸에 전 연인의 이름이 떠 있었던 것. 그는 "딱 보자마자 땀구멍이 쪼그라들었다"며 당시 긴장감 넘쳤던 순간을 생생히 전해 궁금증을 자아낸다.'막장 급' 상황 질문도 흥미를 더한다. "연인의 집에 인사 갔는데, 연인의 형(또는 언니)이 전 연인이라면?"이라는 초고난도 질문에 세 사람 모두 말을 잃고 순간 얼어붙지만, 이내 과몰입 모드로 돌입한다고. 연인에게 솔직하게 털어놓을지 아니면 비밀을 유지할지 세 사람이 내린 현실적인 선택에 호기심이 고조된다.세 사람의 미담에 얽힌 다채로운 에피소드도 만나볼 수 있다. 효연은 자신도 모르게 남의 미담을 가로챈(?) 사연과 함께, 실제 미담의 주인공을 밝혀 반전을 선사한다. 키와 이창섭이 직접 공개하는 '미담 많이 남기는 요령'과 함께, 미담에 굶주린 이창섭의 'AI 미담'도 큰 웃음을 안긴다. 특히 이창섭은 AI가 찾아낸 자신의 미담에 당황한 반응을 보이고, 이에 키는 "너 미담 어지간히 없나 보다"라고 농담을 전한다. 과연 'AI 미담'의 정체는 무엇일지 본 방송에 대한 기대감이 커진다.'살롱드돌' 4회는 15일 금요일 오전 8시 50분 방송된다. 5회가 방영되는 차주부터는 매주 밤 10시 시청자들을 찾아 나선다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr