/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

'미스터트롯3' 우승 상금 3억을 받은 김용빈이 이혁과 맞붙는다.TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'(이하 '사콜 세븐') 30회는 '고음신과 함께' 특집으로 꾸며진다. 이혁, 먼데이 키즈 이진성, 디셈버 DK, 손승연까지 K-보컬계를 대표하는 고음 장인들이 총출동해 TOP7과 상상 이상의 노래 대결을 펼칠 전망이다.스틸하트(Steelheart)의 '쉬즈곤(She's Gone)'을 커버한 영상으로 글로벌 센세이션을 일으킨 이혁이 '고음스타즈' 주장으로 출격한다. 전 세계를 뒤집어 놓은 아찔한 고음의 주인공답게, "세븐스타즈의 기강을 잡으러 왔다. 녹화장 천장이 튼튼한지 확인하겠다"라며 여유 만만한 출사표를 던져 스튜디오를 술렁이게 만든다.'세븐스타즈' 주장 진(眞) 김용빈은 고음 최강자 이혁을 향해 '저음 트롯'으로 정면승부를 선언한다. 특유의 묵직한 중저음 보이스로 현장을 압도하며, 이혁이 준비한 '고음 발라드' 무대에 맞불을 놓는다.그런가 하면 손승연은 고음과 얽힌 믿기 힘든 에피소드를 털어놔 멤버들을 충격에 빠뜨린다. "차에서 고음 연습을 하다 선루프가 와장창 깨졌다"라고 밝힌 것. 영화에서나 나올 법한 상황을 현실로 만든 폭발적 고음의 소유자 손승연은 이날 무대에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든(Golden)'을 선보일 예정이다.TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'는 4일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr