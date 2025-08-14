사진=TV CHOSUN, 쿠팡플레이

사진=TV CHOSUN, 쿠팡플레이

사진=TV CHOSUN, 쿠팡플레이

지난해 방송된 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 투병 캐릭터를 위해 체중을 37kg까지 감량했다고 밝힌 박민영이 새 작품에서 미모·두뇌·재력을 모두 갖춘 '천재 사기꾼 리더' 윤이랑 역으로 연기 변신을 예고했다.9월 6일(토) 첫 방송 될 TV CHOSUN 새 주말 미니시리즈 '컨피던스맨 KR'은 다재다능한 능력을 보유한 사기꾼 3명이 이 시대의 악당들을 향한 복수에 나서는, '케이퍼 코믹물'이다.'컨피던스맨 KR'은 '카지노', '키스 식스 센스', '오 마이 베이비', '보이스3' 등에서 섬세한 연출력을 선사한 남기훈 감독과 '크리미널 마인드', '처용 1, 2' 등에서 뛰어난 구성력을 자랑한 홍승현 작가, 신선한 필력과 상상력으로 주목받은 김다혜 작가의 의기투합으로 초미의 관심을 끌고 있다. 여기에 탁월한 연기력과 개성으로 대중의 깊은 신뢰를 받는 박민영, 박희순, 주종혁이 주연으로 나서 2025년 하반기를 강타할 도파민 폭발 '악악강강' K-케이퍼물의 탄생을 알린다.박민영은 '컨피던스맨 KR'에서 IQ165, 상위 1%의 천재적 두뇌를 지닌 상속녀이자 사기꾼 리더 윤이랑 역을 맡아 치밀함과 대담함, 발랄함과 섬세함을 동시에 갖춘 캐릭터를 유연하게 표현한다. 박민영은 '컨피던스맨 KR'을 통해 인생캐를 또 한 번 경신하며 로코퀸에 이은 케이퍼물 퀸에 등극을 예고한다.이와 관련 14일(오늘) '컨피던스맨 KR' 박민영이 '천재 사기꾼 리더' 윤이랑의 카리스마를 오롯이 드러낸 '포스 압살 첫 장면'으로 시선을 강탈한다. 극 중 윤이랑(박민영)이 '코인 세탁소'에서 결연한 자신의 각오를 선포하는 상황. 세탁기 앞 의자에 걸터앉은 윤이랑은 치명적인 눈빛과 시크한 표정으로 주변을 살피며 플랜을 짜고, 포스 넘치는 고개 꺾기로 리더의 고충을 암시한다. 또한 화려한 패턴과 여성스러운 실루엣의 미니원피스, 박시한 레더 재킷으로 '화보 찢은 코디'를 완성해 '미모 만렙' 리더의 면모를 뽐낸다. 위선에 찬 악당들을 확실하게 '세탁'할 윤이랑의 맹활약에 기대감이 치솟는다.박민영은 "작품을 읽었을 때 이랑이가 소시오패스가 될 수밖에 없었던 이유가 좀 와닿았던 것 같다"라며 '컨피던스맨 KR'을 선택한 이유를 밝혔다. 더불어 윤이랑과 닮은 점을 뽑는 질문에 "저도 일할 때는 INTJ 성향이 나오는데 윤이랑 역시 INTJ 성향이 나오는 것 같다"라고 답한 박민영은 "윤이랑은 대충하는 것 같지만 하나하나 다 상상해보고 플랜 B, C까지 세우는 부분이 있다. 그 점이 닮았다고 느꼈다. 하지만 난 이랑이처럼 미치진 않았다"라며 화끈한 포스를 내비쳤다. 마지막으로 박민영은 "세계 모든 분이 함께 마음으로 느낄 수 있는 공통된 분모가 많은, 국경을 관통하는 주제가 담긴 'K-케이퍼물'이 탄생한 것 같다. 많이 봐주셨으면 좋겠다"라며 작품에 대한 자부심이 넘치는 한마디를 남겼다.제작진은 "촬영하면 할수록 박민영이 아니면 누가 윤이랑을 했을지 도무지 상상 불가였다"라는 극찬과 함께 "'케이퍼물'까지 섭렵한 박민영의 명연기를 '컨피던스맨 KR'에서 꼭 감상해달라"라고 전했다.'컨피던스맨 KR'은 9월 6일(토) 밤 9시 10분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시에 처음 공개되며, 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 국내를 제외한 240개 국가 및 지역에서 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr