배우 선우용여가 가수 출신 딸 최연제가 사는 100평짜리 미국 주택을 최초로 공개했다.
지난 13일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '선우용여 딸이 사는 100평짜리 초호화 LA 대저택 최초공개(+모녀싸움)'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 선우용여는 딸을 만나러 미국 LA에 방문했다.
선우용여는 "시차가 심해서 새벽에 먼저 눈을 떴다"라며 입을 열었다. 이어 제작진에게 딸의 집을 소개하며 "여기가 딸네 집이다. 빌라 형태고 네 식구가 함께 산다. 1층에는 다이닝룸이랑 거실이 있고, 2층에는 아이들 방과 부부 침실이 있다"고 설명했다. 이어 화이트 톤으로 깔끔하게 마감된 주택 외관이 한눈에 들어왔다. 정돈된 마당에는 푸른 잔디와 형형색색의 꽃들이 심어져 있었다. 집 뒤편으로는 수영장과 테라스가 마련돼 있어 휴양지를 연상케 했다. 선우용여는 "딸네가 여행 다녀오는 사이 화장실 배관이 터져 새 변기를 들였다더라"며 웃어 보였다.
집 소개가 끝난 뒤 선우용여의 가족들은 말리부 해변으로 갈 준비를 시작했다. 최연제가 준비하는 데 시간이 오래 걸리자 선우용여는 "한 번 나가려면 준비하는 시간이 좀 길다"라며 잔소리했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
