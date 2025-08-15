사진=텐아시아DB

배우 선우용여가 가수 출신 딸 최연제가 사는 100평짜리 미국 주택을 최초로 공개했다.지난 13일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '선우용여 딸이 사는 100평짜리 초호화 LA 대저택 최초공개(+모녀싸움)'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 선우용여는 딸을 만나러 미국 LA에 방문했다.선우용여는 "시차가 심해서 새벽에 먼저 눈을 떴다"라며 입을 열었다. 이어 제작진에게 딸의 집을 소개하며 "여기가 딸네 집이다. 빌라 형태고 네 식구가 함께 산다. 1층에는 다이닝룸이랑 거실이 있고, 2층에는 아이들 방과 부부 침실이 있다"고 설명했다.이어 화이트 톤으로 깔끔하게 마감된 주택 외관이 한눈에 들어왔다. 정돈된 마당에는 푸른 잔디와 형형색색의 꽃들이 심어져 있었다. 집 뒤편으로는 수영장과 테라스가 마련돼 있어 휴양지를 연상케 했다. 선우용여는 "딸네가 여행 다녀오는 사이 화장실 배관이 터져 새 변기를 들였다더라"며 웃어 보였다.집 소개가 끝난 뒤 선우용여의 가족들은 말리부 해변으로 갈 준비를 시작했다. 최연제가 준비하는 데 시간이 오래 걸리자 선우용여는 "한 번 나가려면 준비하는 시간이 좀 길다"라며 잔소리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr