사진=MBC

지성과 결혼한 배우 이보영이 MBC '메리 킬즈 피플'로 데뷔 이후 최악의 성적표를 받고 있다. 시청률과 화제성 모두 부진한 데다 광복절 결방까지 겹치며 악재를 맞은 상황. 5회에서는 극 중 이보영이 목숨 건 귀환 끝에 형사 이민기의 심문을 받는 '응급실 압박 취조' 장면으로 살얼음판 같은 대치를 벌인다.'메리 킬즈 피플'은 치료 불가능한 환자들의 조력 사망을 돕는 의사와 이들을 추적하는 형사의 이야기를 다룬 서스펜스 드라마다.'메리 킬즈 피플' 지난 방송에서는 우소정(이보영 분)이 마약상 구광철(백현진 분)의 협박에 못 이겨 중환자실에 있는 마약 중개상 김시현(오의식 분)에게 스스로 인질이 된 후 구광철의 차에 태워져 납치당하는 충격적인 장면이 펼쳐졌다. 우소정이 환자들의 조력 사망을 돕기 위해 잔인한 마약상 구광철과 엮이면서 앞으로의 험난한 앞날이 예고됐다.오는 16일(토) 밤 10시에 방송될 5회에서는 이보영이 극한의 위협을 뚫고 살아 돌아온 뒤 이민기에게 심문을 받는 '응급실 살얼음판 대치' 장면으로 이목을 집중시킨다. 극 중 응급실에서 치료받는 우소정에게 반지훈(이민기 분)과 부형사(태항호 분)가 찾아온 장면. 환자복을 입은 우소정은 목에 거즈와 반창고를 붙인 채 핏기 없는 창백한 얼굴로 부상의 심각성을 드러내지만 반지훈은 아랑곳하지 않고 질문을 쏟아낸다.더욱이 반지훈의 의심 가득한 심문에 우소정이 분노 어린 눈빛을 보내면서 싸늘한 기류가 응급실을 휘감는 것. 우소정과 반지훈이 금방이라도 맞붙을 듯 날 선 심리전을 폭발시키면서, '응급실 압박 취조' 결과에 대한 궁금증을 높인다.이보영과 이민기는 치료받아야 하는 환자로 바뀐 용의자 우소정과 가차 없이 압박 취조를 가하는 베테랑 형사의 살벌한 맞대결을 생생하게 담아냈다. 이보영은 눈을 크게 뜰 기력조차 없는 우소정을 자연스럽게 표현했던 상황. 이민기는 의구심의 질문을 터트리는 형사 반지훈의 열혈 의지를 고스란히 전달해 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 특히 이보영과 이민기의 미세한 표정 변화와 호흡이 장면의 긴장감을 극대화했고, 여기에 심소영과 태항호가 각각 이보영과 이민기의 편을 드는 인물로 등장해 풍성한 볼거리를 안겼다.제작진은 "심한 부상을 입은 이보영에게 일부러 보란 듯이 심리적 압박을 가하는 형사 이민기의 모습이 시청자들의 몰입감을 끌어올릴 것"이라며 "스스로 인질을 자처했던 이보영의 은밀한 비밀이 이민기로 인해 밝혀지게 될지, 5회 방송을 기대해 달라"라고 밝혔다.'메리 킬즈 피플'은 오는 15일(금) 결방하며 5회는 오는 16일(토) 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr